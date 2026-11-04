Riccione si prepara a festeggiare San Martino: quattro giorni di eventi

Dal 7 all'11 novembre il patrono sarà celebrato con tornei sportivi, musica, concerti, appuntamenti religiosi e una rievocazione storica per le vie del Paese. Si comincia con una serata dedicata ai giovani

I giovani saliranno sul palco, le strade del Paese ospiteranno la processione del Santo e la comunità si ritroverà attorno alla tavola per la cena conclusiva. Riccione si prepara a festeggiare San Martino, patrono della città, con un programma di appuntamenti dal 7 all'11 novembre, promosso dalla parrocchia San Martino insieme al comitato Riccione Paese e con il patrocinio del Comune.

L'apertura è fissata per sabato con un pomeriggio dedicato allo sport e una serata pensata per le nuove generazioni. Dalle 15 sono in programma i tornei sportivi, mentre alle 20.30 spazio alla musica con le band Sottopentes e Mason Dew, questi ultimi allievi della scuola Musicantiere. Alle 22 sarà proiettato un cortometraggio dedicato a Carlo Acutis, seguito da un momento di preghiera.

Domenica la festa proseguirà con la celebrazione degli anniversari di matrimonio, alle 10.30 nella chiesa nuova di San Martino, in viale Minghetti. A seguire è previsto un pranzo nella tensostruttura adiacente, accompagnato dalla musica. Nel pomeriggio, alle 16.30, la chiesa antica di San Martino, in corso Fratelli Cervi, ospiterà un concerto in memoria di Gianni Piccioni. Si esibiranno il tenore Enrico Iviglia, il coro filarmonico "Le Voci Liriche", diretto da Silvia Vico, i solisti del coro e il pianista Antonio D'Abramo.

Martedì 10 sarà la vigilia della ricorrenza, con le Messe delle 8.30 e delle 18. Alle 20.30 è prevista una veglia di preghiera con testimonianze dedicate a San Martino. Il giorno del patrono, mercoledì 11 novembre, si aprirà con la Messa delle 8.30. Nel pomeriggio torneranno giochi e tornei sportivi, insieme agli stand gastronomici. Il momento centrale sarà la processione delle 17.30, con la statua di San Martino che partirà dalla chiesa antica di corso Fratelli Cervi 235 per raggiungere la chiesa nuova di viale Minghetti 11, attraversando corso Fratelli Cervi e viale Diaz. Ad accompagnare il corteo sarà la rievocazione storica della Legio VI Ferrata di Rimini, che metterà in scena l'episodio di Martino che divide il mantello con un povero. Alle 18 il vescovo diocesano Nicolò Anselmi presiederà la Messa solenne, alla presenza delle autorità civili e militari. La giornata si concluderà alle 20 con una cena comunitaria nella tensostruttura e musica.