Riccione si prepara a Halloween: riaprono la ruota panoramica e il parco delle zucche

Il 31 ottobre appuntamento con “Piccoli mostriciattoli” in viale San Martino

Entra ufficialmente nel vivo l’atmosfera autunnale a Riccione. La Riviera si appresta a raccogliere l’entusiasmo di cittadini e turisti con un ventaglio di proposte pensato per grandi e piccini. A fare da apripista alle festività c’è il ritorno dell’imponente ruota panoramica, pronta ad affiancare le numerose iniziative distribuite in diversi punti della città, come il parco delle zucche. Sia la ruota panoramica che il parco delle zucche apriranno oggi dalle 10.

Sguardo sulla Riviera: l’esperienza dei 55 metri di altezza

Collocata nel cuore di piazzale Roma, proprio a ridosso del litorale, la struttura alta cinquantacinque metri rappresenta una delle attrazioni simbolo dell’autunno riccionese. Le ventotto cabine trasparenti offrono una vista privilegiata che domina il paesaggio costiero e le suggestive ambientazioni serali. L’impianto rimarrà in funzione dal lunedì al venerdì tra le 15:00 e le 22:00, estendendo l’orario dalle 10:00 a mezzanotte nei giorni festivi e prefestivi. Il costo d’ingresso è di 10 euro per gli adulti e 7 euro per i ragazzi entro i dieci anni, con pacchetti dedicati ai gruppi familiari da 25 euro per tre persone e 30 euro per quattro.

Immersione nell’autunno: “Il Parco delle Zucche” a Villa Lodi Fé

A partire da oggi aprono anche i cancelli della storica dimora di viale delle Magnolie. Per nove giornate consecutive, lo spazio verde di Villa Lodi Fé mette in scena un vero e proprio villaggio ispirato alla tradizione americana dei campi di zucche. I visitatori avranno la possibilità di esplorare l’area, selezionare il proprio ortaggio e partecipate alle sessioni pratiche di intaglio e decorazione. La proposta include anche percorsi a ostacoli tra balle di paglia, gonfiabili per i più piccoli, giochi tradizionali in legno, truccabimbi, sculture di palloncini e battesimo della sella sui pony, oltre a postazioni fotografiche dedicate. L’offerta è arricchita da bancarelle tematiche e punti ristoro con specialità di stagione. Il parco osserva orari dalle 14:30 alle 19:00 nei giorni feriali e dalle 10:00 alle 19:00 nel fine settimana. Il biglietto unico è fissato a 5 euro, mentre la gratuità è riservata ai bimbi sotto i 3 anni, agli over 70 e alle persone con disabilità insieme al loro accompagnatore.

Invasione mascherata: “Piccoli mostriciattoli” il 31 ottobre

Il programma di eventi culminerà nel pomeriggio di sabato 31 ottobre con l’iniziativa coordinata in viale San Martino. Dalle 15:30 la via dello shopping accoglierà bambini in costume per una maratona di intrattenimento tra musica, laboratori di creatività, esibizioni dal vivo e artisti di strada. Non mancheranno le classiche postazioni per lo zucchero filato, giochi a tema e la consueta caccia ai dolcetti tra le vetrine.





