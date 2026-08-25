Riccione si riempie di francobolli e monete: torna il grande appuntamento con il collezionismo

Da giovedì a sabato il Palazzo del Turismo ospita il Convegno Filatelico Numismatico 2026. In arrivo 80 espositori dall’Italia e dall’estero

Francobolli, monete, banconote e documenti che raccontano pezzi di storia. Da giovedì a sabato il Palazzo del Turismo di Riccione torna a essere il punto d’incontro per collezionisti e appassionati con il Convegno Filatelico Numismatico 2026, appuntamento che da decenni accompagna la fine dell’estate riccionese.

Organizzata da Numismatica Riminese di Alga Rossi, la manifestazione sarà a ingresso gratuito e proporrà una mostra-mercato dedicata al mondo del collezionismo. Tra gli stand si potranno trovare monete, medaglie, banconote, cartoline e francobolli, insieme a collezioni di storia postale, documenti di interesse storico e artistico e accessori per collezionisti. A dare la misura della crescita dell'edizione 2026 sono gli 80 espositori e professionisti attesi, provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero. Tra i Paesi rappresentati ci saranno Austria, Germania e Francia.

Uno degli appuntamenti più attesi sarà quello con le emissioni speciali. L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sarà presente con la propria offerta filatelica e numismatica e presenterà il foglietto erinnofilo ufficiale dedicato al convegno. Le Poste di San Marino, invece, realizzeranno un annullo postale speciale riservato alla manifestazione.

Il convegno sarà aperto al pubblico giovedì venerdì dalle 9 alle 18, mentre sabato gli stand saranno visitabili dalle 9 alle 16.

La manifestazione al Palazzo del Turismo sarà preceduta da un altro appuntamento dedicato agli appassionati. Fino domani, ai Giardini Montanari, prosegue infatti il tradizionale mercatino con mostra-scambio di filatelia e numismatica promosso da Federalberghi Riccione.