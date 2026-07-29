Riccione, Tari invariata: nessun aumento della tassa sui rifiuti per famiglie e imprese

Il Consiglio comunale conferma le tariffe anche per il 2026 e approva il nuovo regolamento

Nessun aumento per la tassa sui rifiuti a Riccione. Nella seduta del Consiglio comunale di ieri, 28 luglio, sono stati approvati due fondamentali provvedimenti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani per l’anno in corso: da un lato il blocco delle tariffe, mantenute del tutto inalterate rispetto al passato, dall’altro il completo aggiornamento del regolamento comunale. Un’operazione che garantisce stabilità economica alle famiglie e alle attività della città, introducendo al contempo maggiori tutele sociali, semplificazioni burocratiche e incentivi alla sostenibilità ambientale.

La decisione di lasciare invariato il prelievo fiscale si inserisce in una precisa strategia dell’amministrazione comunale orientata al sostegno della comunità locale. Grazie a un’attenta gestione finanziaria e all’efficace recupero dell’evasione tributaria, il Comune è riuscito a coprire integralmente i costi del servizio senza gravare sulle tasche dei contribuenti. Vengono inoltre confermate le importanti risorse destinate alle agevolazioni per le famiglie in situazione di grave disagio economico, per le quali sono stati messi a disposizione oltre duecentomila euro.

Un regolamento moderno a tutela dei contribuenti

Parallelamente al congelamento delle tariffe, l’amministrazione ha proceduto all’adeguamento del regolamento comunale, uno strumento la cui ultima revisione sostanziale risaliva al 2021. Il nuovo testo adegua le norme cittadine alle più recenti disposizioni nazionali stabilite dall’autorità di regolazione energetica e ambientale. Tra le principali novità figura il recepimento del bonus sociale per i rifiuti, rivolto ai nuclei familiari in difficoltà economica, oltre all’ampliamento da trenta a novanta giorni del termine per presentare le dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione dell’occupazione degli immobili, offrendo così tempi più distesi ai cittadini.

Il testo aggiornato introduce inoltre una disciplina premiante per chi sceglie di praticare il compostaggio domestico, garantendo uno sconto del dieci per cento sulla tariffa a chi utilizza la compostiera. Sul fronte delle attività e delle locazioni brevi turistiche, vengono introdotte regole più chiare e proporzionate alla reale produzione potenziale di rifiuti, superando incertezze interpretative del passato ed evitando disparità di trattamento.

Le parole dell’assessore al Bilancio

“Con queste decisioni manteniamo la promessa di non aumentare la pressione fiscale sui riccionesi, garantendo la totale stabilità delle tariffe in un momento storico in cui i costi generali continuano a salire”, dichiara l’assessore al Bilancio Alessandro Nicolardi. “Il lavoro svolto sul regolamento non disciplina nuove tassazioni e tariffe, ma aggiorna uno strumento fermo da anni per renderlo più equo e trasparente. Abbiamo recepito le norme nazionali sulle tutele sociali e sulla sostenibilità, esteso i tempi per le pratiche amministrative e chiarito regole che in passato generavano dubbi o contenziosi in merito all’applicabilità delle tariffe. È un passaggio di responsabilità e chiarezza che protegge le categorie più fragili, premia i comportamenti ecologici e assicura equità per tutti i contribuenti di Riccione”.



