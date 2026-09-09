Riccione, turista aggredito ai Giardini dell'Alba: un 29enne tunisino a processo

L’uomo era stato accerchiato e picchiato per un cellulare. Durante l’aggressione sarebbe comparso anche un coltello

Un pomeriggio ai Giardini dell’Alba finito con una costola rotta, una ferita alla mano e trenta giorni di prognosi. È qui che, il 10 luglio scorso, un turista romano in vacanza a Riccione sarebbe stato aggredito da tre giovani per portargli via il telefono. A distanza di quasi due mesi, uno dei presunti responsabili è stato mandato direttamente a processo. Il gip del Tribunale di Rimini, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Luca Bertuzzi, ha disposto il giudizio immediato per un 29enne di origine tunisina, difeso dall’avvocato Massimo Vico. Le accuse contestate sono rapina aggravata, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di coltello. Per la contestazione principale il giovane si trova agli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, quel giorno il turista si trovava seduto sulla gradinata dei giardini quando sarebbe stato avvicinato e circondato dai tre. Una situazione durata poco prima che dalle minacce si passasse alla violenza. Il 29enne avrebbe partecipato al pestaggio, colpendo il turista con calci e pugni al volto. Poi sarebbe comparso un coltello. Un fendente avrebbe raggiunto la mano destra dell’uomo, provocandogli un taglio sul dorso. Subito dopo, sempre secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stato strappato il marsupio che il turista aveva con sé. All’interno c’era il telefono cellulare, che sarebbe stato il vero obiettivo della rapina.

L’aggressione avrebbe lasciato conseguenze pesanti. Oltre alla ferita provocata dalla lama, il turista avrebbe riportato la frattura di una costola. I medici hanno indicato in trenta giorni il tempo necessario per la guarigione. La vicenda non si sarebbe però conclusa con l'intervento dei carabinieri. Quando i militari sono arrivati per bloccare il 29enne, il giovane avrebbe reagito cercando di opporsi all’arresto. Ne sarebbe nata una colluttazione durata alcuni minuti, durante la quale avrebbe sferrato calci e spintoni e avrebbe tentato di colpire i carabinieri anche con delle testate. Da qui l’ulteriore contestazione di resistenza a pubblico ufficiale. A completare il quadro delle accuse c’è il coltello che, secondo la ricostruzione della procura, sarebbe stato utilizzato durante l’aggressione. Al 29enne viene contestato anche il porto ingiustificato dell’arma.

Ora il procedimento entra nella fase del processo. Con il giudizio immediato disposto dal gip, il caso approderà direttamente davanti al Tribunale di Rimini. Sarà lì che dovranno essere esaminate le accuse e ricostruiti i passaggi di quel pomeriggio ai Giardini dell’Alba.