Riccione, ultimo appuntamento per la mostra di Angela Filippini

Sabato a Villa Franceschi il finissage de "I cercatori di stelle", personale che ha raccolto l’interesse del pubblico

Ultimi giorni per visitare a Villa Franceschi la mostra "I cercatori di stelle. Quando la materia tende alla luce", personale di Angela Filippini che sabato 10 ottobre alle 18 si concluderà con il finissage. Inaugurata lo scorso 10 settembre e curata dall'associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca, l'esposizione ha raccolto fin dalle prime settimane l'interesse del pubblico, con numerose annotazioni lasciate dai visitatori nel libro all'ingresso delle sale.

Il finissage sarà anche un momento di approfondimento sull'arte contemporanea. A intervenire sarà il professor Guido Candela, che proporrà una riflessione sul ruolo dell'arte contemporanea nella società di oggi, offrendo nuovi spunti per rileggere il percorso costruito dall'artista. La mostra occupa le cinque sale di Villa Franceschi, Galleria d'Arte moderna e contemporanea della città, all'interno dell'elegante edificio in stile Liberty. Il percorso è costruito attraverso diverse dominanti cromatiche e opere nelle quali tessuti, fili e pigmenti vengono tagliati, cuciti, stratificati e abrasi.

La materia diventa così parte integrante dell'opera, superando la semplice funzione di supporto e assumendo un valore espressivo e simbolico. Le superfici ridefiniscono gli spazi e giocano con la luce, elemento centrale dell'intero percorso espositivo. Il fulcro della mostra è il grande trittico che dà il titolo all'esposizione. A completare il percorso c'è anche un contributo video nel quale Angela Filippini racconta la genesi della propria ricerca, legata anche alla lunga esperienza maturata nel mondo della moda. La mostra sarà visitabile fino a sabato 10 ottobre. Fino a giovedì l'apertura è prevista dalle 9 alle 13, mentre da venerdì a domenica sarà possibile accedere dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L'ingresso è libero.