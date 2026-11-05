Riccione, un weekend tra San Martino, teatro, musica e sport

Dalla festa del patrono al concerto in ricordo di Gianni Piccioni, passando per lo Spazio Tondelli e i mercatini di Riccione Paese. In programma anche mostre, tornei e la ruota panoramica in piazzale Roma.

Un fine settimana tra teatro, musica, tradizione e sport. Riccione si prepara agli appuntamenti del 7 e 8 novembre con un calendario che intreccia le prime iniziative per San Martino, patrono della città, gli spettacoli allo Spazio Tondelli e diverse occasioni per trascorrere qualche ora tra mostre e attività all'aperto.

Il programma di sabato si apre alle 15 con i tornei sportivi giovanili organizzati nell'ambito della festa di San Martino, nella parrocchia di viale Minghetti. Alle 16 lo Spazio Tondelli ospita "Nuova scena italiana dal mondo", progetto curato da Simone Bruscia e Graziano Graziani. Tre autori finalisti del Premio Riccione porteranno in scena i propri monologhi: Caroline Baglioni con "Turchina", Chiara Arrigoni con "La sposa" e Francesco Alberici con "Su due piedi". Gli spettacoli, della durata di circa mezz'ora ciascuno, saranno accompagnati dalle musiche di Riccardo Fazi. L'ingresso è libero, con prenotazione consigliata. La festa patronale prosegue dalle 20.30 con la musica dal vivo dei Sottopentes e dei Mason Dew, gruppo formato da allievi della scuola Musicantiere. A seguire, la proiezione di un cortometraggio dedicato a Carlo Acutis e un momento di preghiera.

Domenica 8 novembre, alle 10.30, nella chiesa nuova di San Martino è in programma la messa per gli anniversari di matrimonio, presieduta da don Tarcisio Tamburini. Seguirà un pranzo conviviale nella tensostruttura accanto alla chiesa. Nel pomeriggio, alle 16.30, la chiesa antica di San Martino ospiterà un concerto dedicato alla memoria di Gianni Piccioni. Sul palco il tenore Enrico Iviglia, il coro filarmonico "Le Voci Liriche", diretto da Silvia Vico, e il pianista Antonio D'Abramo. L'ingresso è libero. Sempre domenica, dalle 7 alle 18, piazza Unità a Riccione Paese accoglierà "Chi cerca trova", il mercatino dell'usato e dell'antiquariato, con oggetti vintage, curiosità e pezzi da collezione.

Il fine settimana sarà anche all'insegna dello sport. Al Playhall Massimo Pironi, in viale Carpi, si svolgerà il Campionato nazionale di judo Csen, mentre la palestra della scuola Annika Brandi ospiterà la quattordicesima edizione del Trofeo Città di Riccione di tiro con l'arco. Per chi preferisce mostre e fotografia, a Villa Franceschi è visitabile "Vissi d'arte. Da un sogno, una storia", esposizione dedicata ai cinquant'anni del Centro Arti Figurative, accanto alla mostra fotografica e multimediale "Liquida Riccione", realizzata dagli studenti del liceo artistico Volta-Fellini. Alla biblioteca comunale, in viale Lazio, prosegue invece "Riccione. Dall'album dei ricordi", con fotografie storiche dell'architettura e dei monumenti cittadini scattate tra il 1920 e il 1960.

Resta aperta anche la grande ruota panoramica in piazzale Roma, alta 55 metri. È attiva dalle 15 alle 22 nei giorni feriali e dalle 10 alle 24 nei festivi e prefestivi. Il biglietto intero costa 10 euro, quello ridotto per i bambini fino a 10 anni 7 euro.