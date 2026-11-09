Riccione, una settimana di eventi per i diritti dei bambini

Dal 16 al 23 novembre laboratori, letture e incontri per famiglie e ragazzi. Il 19 novembre una serata dedicata al rapporto tra intelligenza artificiale, emozioni e relazioni

Una settimana di appuntamenti, dai laboratori per i più piccoli agli incontri dedicati agli adolescenti e agli adulti. Riccione celebra la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre il 20 novembre, con un programma diffuso in diversi luoghi della città, dal 16 al 23 novembre.

Si comincia lunedì 16 alla scuola dell’infanzia Mimosa, con un laboratorio di burattini ispirato ai disegni di Gianfranco Zavalloni, rivolto ai bambini dai 3 agli 8 anni. Martedì 17, alle 16.30, doppio appuntamento: al Centro per le Famiglie ci sarà il laboratorio pittorico "I colori dei diritti", mentre al Polo infanzia Piombino sono in programma le letture animate "Tra diritto e rovescio". Mercoledì 18, al nido Pinocchio, spazio ai bambini da zero a tre anni con un laboratorio musicale dedicato ai diritti.

Giovedì 19 sarà una delle giornate centrali della rassegna. Dalle 18.30 alle 21.30 la Biblioteca comunale ospiterà giochi da tavolo per ragazzi dai 15 anni, nell’ambito del progetto "Giovani Dappertutto". In serata, dalle 20.30 alle 22.30, al Palazzo del Turismo si parlerà invece di intelligenza artificiale con l’incontro pubblico "Tra algoritmi ed emozioni. L’IA come strumento di consapevolezza, empatia e relazione nell’era digitale". A guidare il confronto saranno l’educatore e pedagogista Fabio Bianchetti e Simone Valmori, docente di informatica e intelligenza artificiale. L’appuntamento è rivolto in particolare a genitori, insegnanti e formatori. Venerdì 20 novembre, giorno della ricorrenza, tornano gli appuntamenti all’aperto con "Giardini aperti": dalle 16 alle 17 i cortili di nidi e scuole dell’infanzia accoglieranno le famiglie. Alle 17, in Biblioteca, letture per bambini dai 3 agli 8 anni con "Storie tra le nuvole".

Il programma proseguirà sabato 21 alle 10 in piazzale Roma con un laboratorio e un’aquilonata sul mare, a cura di Riminivola. Alle 16.30, in Biblioteca, si concluderà il corso di scacchi "BiblioPlay". Domenica 22 l’appuntamento si sposterà a Montefiore Conca, alle 9.30, con "Il diritto di giocare all’aperto: avventure in fattoria", rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni. La rassegna terminerà lunedì 23 novembre alle 17 in Biblioteca con "Rifugio Teen", gruppo di lettura per ragazzi dai 10 ai 15 anni. Anche il Gruppo educativo territoriale del parco Arboreto Cicchetti parteciperà alla ricorrenza con un laboratorio espressivo rivolto agli studenti delle scuole medie.