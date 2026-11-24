Riccione, una telecamera conta bici e auto in viale Bellini: nessuna immagine viene conservata

Il sensore è attivo all'incrocio con viale D'Annunzio. I dati serviranno a studiare i flussi e pianificare nuovi percorsi ciclabili

Quante biciclette attraversano Riccione ogni giorno? In quali fasce orarie si concentra il passaggio e come si distribuisce il traffico tra auto e due ruote? Per rispondere a queste domande è entrato in funzione lunedì 23 novembre un nuovo sistema elettronico di monitoraggio della mobilità, installato in viale Bellini, all'incrocio con viale D'Annunzio.

L'apparecchiatura è stata posizionata in un punto strategico della rete ciclabile cittadina e ha il compito di rilevare i transiti di biciclette e automobili. I dati raccolti permetteranno di capire come si muovono cittadini e visitatori, individuando i percorsi più utilizzati e gli orari di maggiore passaggio. Informazioni che potranno essere utilizzate dal Comune e dalla Regione Emilia-Romagna per programmare nuovi collegamenti ciclabili e rendere più sicuri quelli esistenti. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Comune di Riccione e la Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica e rientra in un programma europeo che coinvolge Italia e Croazia. L'iniziativa punta a sostenere lo sviluppo della Ciclovia Adriatica e un modello di turismo più sostenibile. Uno degli aspetti centrali riguarda la tutela della privacy. Il dispositivo lavora in tempo reale e non registra né archivia le immagini. Ogni fotogramma viene analizzato esclusivamente per riconoscere e classificare il mezzo in transito, quindi cancellato immediatamente. Non vengono conservate fotografie o riprese dei cittadini.

Anche i costi di gestione sono coperti dal progetto europeo: la strumentazione, l'assistenza e la manutenzione vengono fornite gratuitamente. Al Comune è spettato soltanto l'allaccio dell'apparecchiatura alla rete elettrica. Il monitoraggio consentirà così di disporre di informazioni sui flussi reali della mobilità, utili per orientare le future scelte sulla rete ciclabile e sulla circolazione urbana.