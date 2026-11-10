Riccione, viale Tassoni riapre al doppio senso di marcia da mercoledì 11 novembre

Meteo permettendo, torna percorribile la corsia mare-monte

Condizioni meteo permettendo, a partire dalla giornata di domani, mercoledì 11 novembre, riaprirà alla circolazione viale Tassoni nella direttrice mare-monte, ripristinando così il doppio senso di marcia dal momento che la corsia opposta risulta già regolarmente percorribile. La riapertura parziale della viabilità accompagna il progressivo avanzamento del piano di messa in sicurezza idraulica per il sottopasso di viale La Spezia-Cavalcanti curato da Geat, un intervento fondamentale per risolvere in modo duraturo le criticità della zona.

Due cantieri in successione: dalle condotte alla vasca di sollevamento

Le lavorazioni sono strutturate su due tranche consecutive per ridurre i disagi e garantire la massima efficacia delle infrastrutture. In questa prima fase, gli operai sono impegnati sull’adeguamento e sul potenziamento delle tubazioni e delle condotte in pressione, un passaggio indispensabile per consentire l’alloggiamento di pompe di portata notevolmente superiore rispetto alle precedenti e impedire allagamenti futuri. Non appena concluso questo primo cantiere, si aprirà la seconda fase con la costruzione, nei pressi del sottopasso, di una vasca di sollevamento delle acque destinata ad accogliere e gestire i grandi carichi di acqua meteorica.

La riqualificazione complessiva dell’infrastruttura

Il nuovo assetto si inserisce nel più ampio progetto da circa 1,5 milioni di euro a completamento dei primi interventi urgenti attuati all’inizio del 2024 dopo gli eventi alluvionali del maggio 2023. Grazie a questo investimento complessivo, l’opera allontanerà le acque dal punto più critico della sede stradale, alleggerirà il carico sulla rete fognaria e offrirà una tenuta affidabile anche in concomitanza con precipitazioni di forte intensità.



