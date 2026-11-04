Riccione, Villa Lodi Fé apre agli eventi: bando annuale per animare il parco nel 2027

Il Comune mette a disposizione gratuitamente il giardino storico per iniziative culturali, spettacoli, mercatini e attività per famiglie

Con l’obiettivo di valorizzare il giardino storico di Villa Lodi Fé e favorire una programmazione diffusa e qualificata di spettacoli, iniziative turistiche e appuntamenti culturali per tutto il 2027, sono state approvate le linee di indirizzo che porteranno a breve alla pubblicazione di un avviso pubblico annuale. L’avviso servirà a selezionare progetti da ospitare nel parco e, dove funzionale, anche all’interno dello storico immobile.

Negli ultimi anni il giardino della villa è stato sede privilegiata di numerosi appuntamenti di successo: rassegne culturali, mercatini artigianali e di design indipendente, spettacoli dal vivo, iniziative per famiglie e street food. Il provvedimento stabilisce la concessione a titolo gratuito dell’area per periodi continuativi non superiori a 30 giorni per singola iniziativa, semplificando le procedure amministrative e garantendo trasparenza e pari opportunità a tutti i soggetti interessati.

La tipologia degli eventi e i criteri di selezione

I soggetti interessati potranno candidare proposte orientate all’aggregazione e alla valorizzazione del parco come luogo da vivere attivamente. Verranno privilegiate manifestazioni musicali, proposte culturali, attività sportive e di benessere, percorsi di educazione ambientale e tutela della biodiversità, oltre a iniziative per bambini e famiglie, mercatini dell’artigianato a chilometro zero, proposte enogastronomiche d’eccellenza del territorio e progetti di comunità.

Gli eventi potranno prevedere l’ingresso libero o a pagamento, con l’obbligo di inserire almeno un momento di restituzione pubblica e gratuita alla comunità, concordato con l’amministrazione. Nella valutazione delle candidature sarà attribuita una priorità strategica ai progetti capaci di destagionalizzare l’offerta, incrementando i flussi turistici nei periodi di media e bassa stagione come autunno e primavera.

I criteri di selezione terranno conto della qualità complessiva del progetto, della cura dell’allestimento nel rispetto del contesto, delle strategie di promozione e dell’ecosostenibilità dell’iniziativa, premiando il risparmio energetico e l’uso di materiali riciclati o biodegradabili. Per sostenere le spese organizzative, gli assegnatari potranno ricorrere a contratti di sponsorizzazione, previa approvazione dell’amministrazione a tutela dell’immagine pubblica.

La tutela del verde pubblico

Spazio alla creatività, ma nel pieno rispetto di un bene storico e naturale prezioso: le linee guida fissano regole precise per la tutela del patrimonio botanico, la salvaguardia delle aiuole e il ripristino dell’area al termine di ogni evento.

L’avviso pubblico con tutti i requisiti tecnici e i termini per la presentazione delle domande sarà pubblicato a breve a cura del Servizio Coordinamento attività ed eventi turistici e culturali del Comune di Riccione.



