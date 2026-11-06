Il processo Riccione, violenza sessuale in un parcheggio: chiesti 9 anni per un 41enne

La 25enne avrebbe subito abusi sotto la minaccia di un coltello dopo il turno in pizzeria. L’imputato nega: "Rapporto consenziente"

Nove anni di reclusione. È la condanna richiesta dal pubblico ministero Davide Ercolani per un 41enne, accusato di violenza sessuale aggravata dalla minaccia di un coltello ai danni di una ragazza di 25 anni, a Riccione.

I fatti risalgono alla notte tra il 9 e il 10 gennaio 2024. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe seguito la giovane, che aveva appena terminato il turno in pizzeria, per poi minacciarla con un coltello e abusare di lei nel parcheggio. La ragazza denunciò l’episodio nei giorni successivi.

Il 41enne ha sempre respinto le accuse, sostenendo che tra i due ci fosse stato soltanto un rapporto sessuale fugace e consenziente. La difesa ha inoltre evidenziato alcuni elementi tecnici relativi alla localizzazione del cellulare dell’imputato. Il processo è stato rinviato a fine marzo per le repliche e la sentenza.