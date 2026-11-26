Riccione, voucher sportivi per 21 ragazzi: contributi fino a 250 euro

Aiuti alle famiglie con figli tra i 6 e i 17 anni con disabilità o sovrappeso

Il Comune di Riccione rafforza il proprio impegno per garantire a tutti i bambini e i ragazzi la possibilità di fare attività fisica, abbattendo gli ostacoli economici che possono limitare la partecipazione alle discipline atletiche. È stata infatti approvata la graduatoria finale per l’assegnazione dei voucher sportivi relativi all’anno 2026, una misura pensata per sostenere le spese delle famiglie per l’iscrizione e la frequenza di minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni, con disabilità certificata oppure in condizione di sovrappeso o obesità, a corsi o attività motorie nella stagione sportiva 2026-2027. A seguito dell’istruttoria sulle domande pervenute, sono 21 i giovani beneficiari ammessi al contributo economico.

Le risorse messe in campo e le scadenze per le famiglie

L’iniziativa può contare su un fondo finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dall’amministrazione comunale. Ciascun minore inserito in graduatoria potrà ricevere un voucher fino a un importo massimo di 250 euro, commisurato alle spese effettivamente sostenute e documentate. Per ottenere l’erogazione del contributo, le famiglie beneficiarie dovranno trasmettere agli uffici comunali tutta la documentazione giustificativa delle spese affrontate entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2026.

Un investimento complessivo per il diritto allo sport

Questa misura si inserisce in un quadro più ampio di interventi promossi dal Comune nel corso dell’anno per favorire la diffusione della pratica motoria tra i più giovani. Oltre a questo provvedimento, infatti, l’amministrazione comunale ha già stanziato circa 34mila euro per un ulteriore bando dedicato alle attività sportive di tutti i ragazzi, raggiungendo una platea complessiva di 190 giovani beneficiari, tra cui 21 ragazzi con disabilità o in condizione di obesità. In questo ambito, il Comune ha previsto quindi un contributo massimo di 200 euro per i ragazzi beneficiari e di 250 euro per i giovani con disabilità o obesità.

“Lo sport è uno strumento importantissimo per la crescita e l’inclusione dei ragazzi ed è nostro dovere fare in modo che nessuna famiglia debba rinunciarvi per ragioni economiche - dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore allo Sport Simone Imola-. Non ci siamo limitati a recepire i fondi regionali, ma abbiamo scelto di integrare le risorse proprio per ampliare la platea di potenziali beneficiari. Questo intervento si somma allo sforzo economico già sostenuto quest’anno dall’amministrazione, che nel complesso ha destinato 34 mila euro al diritto allo sport, raggiungendo oltre duecento ragazzi e confermando la volontà politica di sostenere con fatti concreti le famiglie e l’inclusione sociale”.



