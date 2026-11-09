Rimini, 10 novembre 2026: giornata con nubi fitte e piogge intermittenti

Previsioni per Rimini il 10 novembre 2026: nubi compatte, piogge da deboli a moderate e temperature miti; attenzione a visibilità ridotta al mattino.

La giornata di domani a Rimini si presenta sotto l'insegna della nuvolosità elevata e di precipitazioni intermittenti: non si prevedono fenomeni estremi, ma piogge dalla notte al pomeriggio e momenti di visibilità ridotta potrebbero creare disagi locali. Leggi i dettagli per le singole fasce orarie.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo coperto con temperatura intorno a 12.8 °C, umidità al 97% e pressione sui 1020 hPa. Vento debole da nord a 0.92 m/s con raffiche fino a 1.81 m/s. Nessuna precipitazione registrata nelle ultime 3 ore (0 mm). Visibilità ridotta intorno a 1.603 m; condizioni umide con punto di rugiada a 10.11 °C.

Prima mattina (03:00): aumento della probabilità di pioggia (pop 81%) con pioggia leggera e accumulo previsto di 0.12 mm nelle 3 ore. Temperatura 12.55 °C, umidità 99%, pressione 1018 hPa. Vento debole da NW a 1.84 m/s (raffiche 3.35 m/s). Cielo ancora completamente coperto.

Mattina (06:00): persiste pioggia leggera (circa 0.30 mm nelle 3 ore), temperatura 13.43 °C, umidità al 99% e pressione 1017 hPa. Vento molto debole 1.52 m/s da NW con raffiche fino a 3.50 m/s. Condizioni di bassa visibilità in alcuni momenti; mantieni cautela negli spostamenti.

Mezza mattinata (09:00): ancora pioggia leggera con accumulo stimato 0.70 mm; probabilità di precipitazione massima (pop 100%). Temperatura 12.57 °C, umidità 96%, pressione 1017 hPa. Vento calmo 1.23 m/s. Visibilità molto ridotta segnalata (~124 m): attenzione su strade e in prossimità del porto.

Mezzogiorno (12:00): fase di pioggia moderata con accumulo significativo nelle 3 ore (5.76 mm). Temperatura in discesa a 10.95 °C, umidità 97%, pressione 1015 hPa. Vento debole 1.42 m/s da NW (raffiche 3.75 m/s). Visibilità migliorata rispetto alla mattina ma ancora limitata (~3.098 m).

Primo pomeriggio (15:00): persiste pioggia moderata con circa 3.95 mm nelle 3 ore; è il periodo più mite del giorno con 15.99 °C ma elevata umidità (98%) e punto di rugiada 11.24 °C, quindi sensazione di aria piuttosto umida. Pressione in calo a 1013 hPa. Vento leggero 1.57 m/s da NW con raffiche fino a 2.80 m/s.

Tardo pomeriggio (18:00): precipitazioni in attenuazione, pioggia leggera residua con 0.74 mm previste. Temperatura 16.24 °C, umidità 98%, pressione stabile sui 1013 hPa. Vento debole 1.42 m/s da WNW (raffiche 2.62 m/s). Nuvolosità molto estesa; condizioni ancora umide.

Sera (21:00): ritorno a cielo coperto senza precipitazioni significative nelle ultime 3 ore (0 mm segnalati). Temperatura 15.95 °C, umidità 98%, pressione 1013 hPa. Vento leggero 1.88 m/s da ovest con possibili raffiche fino a 3.50 m/s.

Riepilogo del giorno

La giornata del 10 novembre 2026 a Rimini sarà caratterizzata da cielo molto nuvoloso e precipitazioni intermittenti, da deboli a moderate, con i picchi di pioggia attesi tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Temperature mild tra circa 10.9 °C e 16.2 °C, venti generalmente deboli (intorno a 1–2 m/s) e pressione in lieve calo. Attenzione a visibilità molto ridotta nella prima mattinata; nessun fenomeno estremo previsto, ma condizioni umide e strade scivolose localmente.