Rimini, 12 novembre 2026: nubi e pioggia leggera con venti in rinforzo

Rimini, 12 novembre 2026 — giornata mite ma instabile: nubi compatte e pioggia leggera a tratti, vento in aumento nel tardo pomeriggio.

Domani a Rimini si prospetta una giornata mite ma instabile: le nubi accompagneranno le ore del giorno e non mancheranno episodi di pioggia leggera, con rinforzi del vento nel corso del pomeriggio e della sera. Di seguito il dettaglio per fasce orarie, utile per pianificare spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

La notte comincerà con cielo molto coperto e condizioni relativamente calme. Cielo coperto, temperatura attorno a 16,0 °C, umidità 97% e pressione 1006 hPa. Vento debole da nord-ovest intorno a 1,9 m/s, raffiche fino a 3,4 m/s. Probabilità di pioggia bassa (0%), ma l'elevata umidità rende l'aria piuttosto umida.

Prima mattina (03:00)

Persistono nubi compatte e clima umido. Cielo coperto, temperatura circa 17,1 °C, umidità 96% e pressione 1004 hPa. Vento molto debole da nord-nordovest a 1,4 m/s, raffiche fino a 2,1 m/s. Probabilità di precipitazioni prossima allo 0% ma attenzione a foschie o banchi di nuvole bassi.

Mattina (06:00)

Arrivo dei primi fenomeni: prevista pioggia leggera con accumulo stimato 0,8 mm nelle tre ore. Temperatura sui 17,3 °C, umidità 96% e pressione 1003 hPa; punto di rugiada 12,4 °C. Vento debole da nord-est a 0,7 m/s, visibilità ridotta a circa 2,3 km. Probabilità di precipitazione elevata (95%).

Mezza mattinata (09:00)

La pioggia leggera continuerà, con accumulo sulle tre ore vicino a 1,7 mm. Pioggia leggera, temperatura in lieve calo a 14,5 °C, umidità 92% e pressione 1002 hPa. Vento in rotazione da est-sudest a 2,0 m/s con raffiche fino a 3,2 m/s. Visibilità ridotta intorno a 4,7 km; probabilità di precipitazione al 100%.

Mezzogiorno (12:00)

Fenomeni ancora presenti ma con tendenza a brevi schiarite locali: pioggia leggera intermittente, accumulo 2,0 mm nelle tre ore. Temperatura intorno a 16,6 °C, umidità 90% e pressione 998 hPa. Vento da sud-est a circa 4,6 m/s, raffiche fino a 8,2 m/s. Visibilità migliorata, fino a 10 km dove la pioggia si attenua. Probabilità di precipitazione circa 46%.

Primo pomeriggio (15:00)

Alternanza di nubi e pioggia leggera con accumulo stimato 1,2 mm. Temperatura su 16,9 °C, umidità 92% e pressione 994 hPa. Vento sud-est intorno a 3,8 m/s, raffiche fino a 8,5 m/s. Condizioni comunque umide, con probabilità di pioggia attorno al 46%.

Tardo pomeriggio (18:00)

Peggioramento più marcato: pioggia leggera persistente con accumulo di circa 2,7 mm nelle tre ore e vento in rinforzo. Temperatura mite a 17,8 °C, umidità 86% e pressione 990 hPa. Vento da sud-sudest a 6,6 m/s con raffiche fino a 14,1 m/s; visibilità ridotta intorno a 4,4 km. Probabilità di precipitazione al 100%: consigliati parapolvere e attenzione alle raffiche.

Sera (21:00)

Pioggia ancora possibile ma con tendenza a calare nell'intensità (accumulo 1,3 mm). Temperatura sui 17,4 °C, umidità 80% e pressione 988 hPa. Vento da sud-ovest intorno a 7,3 m/s, raffiche fino a 13,1 m/s; cielo molto nuvoloso. Probabilità di pioggia intorno al 21% ma con venti sostenuti che manterranno sensazione di instabilità.

Riepilogo del giorno

Condizioni generali: giornata mite e prevalentemente nuvolosa , con fasi di pioggia leggera soprattutto tra mattina e tardo pomeriggio.

, con fasi di soprattutto tra mattina e tardo pomeriggio. Temperature: tra circa 14,5 °C (minima mattutina) e 17,8 °C (massima serale), quindi clima relativamente mite per il periodo.

Vento e visibilità: vento in aumento nel pomeriggio e sera (raffiche fino a circa 14 m/s); visibilità localmente ridotta durante i rovesci.

Raccomandazioni: portare un ombrello nelle ore centrali e serali, prestare attenzione alle raffiche di vento durante gli spostamenti e in mare, e considerare possibili rallentamenti nella viabilità nelle ore di pioggia più intensa.