Rimini, 13enne annegato a Miramare: patteggia l’educatrice

La pena concordata è di sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale

Sei mesi di reclusione, con pena sospesa, per la 26enne accusata di omicidio colposo. Il ragazzino era morto il 22 agosto 2024 durante una vacanza sulla Riviera.

Si è chiuso con un patteggiamento il procedimento a carico dell’educatrice polacca che sorvegliava il gruppo di adolescenti in vacanza a Rimini. La donna era accusata di aver consentito ai ragazzi di fare il bagno a Miramare con la bandiera rossa esposta e il mare agitato, senza rispettare le regole di sicurezza.

Il 13enne era stato trovato in acqua poco prima delle 12.45, dopo le ricerche avviate quando ci si era accorti della sua scomparsa. Inutili i tentativi di rianimazione.

La pena concordata è di sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale. A riferire l’esito è l’avvocato Jakub Nowacki, che assiste la donna.