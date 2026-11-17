Rimini, 18 novembre 2026: previsioni dal meteorologo per la giornata

Rimini, 18 novembre 2026 — una notte con pioggia leggera, poi schiarite e aumento del vento: il quadro orario completo.

La giornata meteorologica a Rimini si apre con qualche nota d'instabilità notturna, quindi evolve verso condizioni più miti e variabili ma con un deciso aumento del vento in serata. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la tua giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

La notte comincia con pioggia leggera: accumulo previsto circa 0,47 mm, probabilità di precipitazione ~20%. Temperatura intorno a 14,2 °C, umidità molto alta (95%) e pressione sui 1001 hPa. Vento debole da NE a circa 0,6 m/s con raffiche fino a 1,1 m/s. Visibilità ridotta a circa 5.900 m; cielo coperto.

Prima mattina (03:00)

Soleggiamento ridotto e nubi sparse, precipitazioni non previste (pop 0%). Temperatura stabile sui 14,4 °C, umidità prossima al 99% e pressione in leggera diminuzione (999 hPa). Vento debole da N-NE a 1,6 m/s (raffiche fino a 2,0 m/s). Condizioni generalmente calme ma umide.

Mattina (06:00)

Condizioni in lieve miglioramento con nubi sparse e visibilità regolare. Temperatura 14,3 °C, umidità 90% e pressione 997 hPa. Vento debole da E a circa 1,8 m/s (raffiche 2,5 m/s). Mattinata fresca e umida, adatta a attività all'aperto se non piove.

Mezza mattinata (09:00)

Aumento termico: 16,5 °C attesi; cielo ancora parzialmente nuvoloso (nubi sparse). Umidità elevata (87%) e punto di rugiada intorno a 13,3 °C, segnale di aria relativamente umida. Vento leggero da SE a 1,2 m/s (raffiche fino a 4,5 m/s). Tempo stabile ma ancora umido.

Mezzogiorno (12:00)

Punte di temperatura nel corso della giornata: circa 18,9 °C. Cielo parzialmente nuvoloso, umidità scesa al 55% e pressione intorno a 997 hPa. Vento in rotazione da W con intensità moderata 4,5 m/s e raffiche fino a 9,8 m/s. Giornata piacevole e più asciutta al suolo.

Primo pomeriggio (15:00)

Temperature ancora miti intorno a 18,0 °C, cielo a tratti sereno con nubi sparse (32%). Umidità 56% e pressione 999 hPa. Vento da Ovest a 5,0 m/s con raffiche fino a 9,3 m/s: leggero aumento della ventilazione.

Tardo pomeriggio (18:00)

Rotazione e rinforzo del vento: 15,9 °C, cielo variabile. Vento sostenuto da SO a 7,7 m/s con raffiche forti fino a 14,5 m/s. Umidità 59% e pressione 1000 hPa. Possibile mare mosso: attenzione a imbarcazioni leggere e oggetti non fissati in esterni.

Sera (21:00)

Ritorno a cielo quasi coperto (92%) con temperatura sui 14,8 °C. Vento ancora sostenuto da SW a 7,6 m/s e raffiche attorno a 14,2 m/s; umidità 56% e pressione 1001 hPa. Notte relativamente mite ma ventilata.

Riepilogo del giorno

In sintesi, Rimini vedrà una notte con pioggia leggera e umidità elevata, seguita da una giornata prevalentemente asciutta e mite con ampie schiarite e temperature fino a circa 19 °C. Il fattore più significativo sarà il progressivo rinforzo del vento dal pomeriggio, con raffiche fino a ~14 m/s in serata: valutare cautela per attività marittime o all'aperto che possono essere influenzate dal vento. Seguici per aggiornamenti in caso di variazioni.