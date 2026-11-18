Rimini, 19 novembre 2026: mattina instabile con pioggia, schiarite in serata

Previsioni per Rimini il 19 novembre 2026: piogge mattutine e vento, temperature miti e schiarite serali. Dettaglio orario per organizzare la giornata.

Domani a Rimini si profila una giornata dinamica: una perturbazione interesserà le ore mattutine con piogge e rinforzi di vento, mentre il pomeriggio e la sera vedranno un miglioramento e schiarite. Di seguito il quadro dettagliato per fascia oraria, utile per pianificare spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo coperto con temperature attorno a 12,3 °C (percepita 11,3 °C). Umidità 64%, pressione 1002 hPa. Vento da SO a 5,5 m/s con raffiche fino a 10,3 m/s (direzione 229°). Nessuna precipitazione significativa prevista nelle tre ore (0 mm), visibilità 10 km.

Prima mattina (03:00): Ancora cielo coperto, temperatura in aumento a 15,4 °C (feels like 14,6 °C). Umidità 62%, pressione 1001 hPa. Vento 4,5 m/s da Ovest-SO (242°), raffiche fino a 8,8 m/s. Probabilità di pioggia bassa in questa fascia, visibilità buona (10 km).

Mattina (06:00): Arrivano i primi fenomeni: pioggia leggera con accumulo stimato 0,11 mm nelle tre ore. Temperatura 14,5 °C (dew point 10,6 °C), umidità 76% e pressione 999 hPa. Vento moderato da SSE a 5,7 m/s, raffiche fino a 10,2 m/s (174°). Cielo coperto, visibilità intorno a 10 km.

Mezza mattinata (09:00): Fase più incisiva della perturbazione: pioggia moderata con circa 3,07 mm in tre ore e visibilità ridotta a circa 4,4 km. Temperatura 15,2 °C, umidità elevata (84%) e pressione in calo a 993 hPa. Vento teso da SSE a 8,2 m/s con raffiche fino a 15,3 m/s (168°). Prestare attenzione a possibili acquazzoni e a condizioni di scarsa visibilità.

Mezzogiorno (12:00): Ancora precipitazioni ma verso attenuazione: pioggia leggera con 0,79 mm nelle tre ore. Temperatura massima di giornata prevista intorno a 20,0 °C (percepita 19,9 °C), umidità 71% e pressione 991 hPa. Vento da SW a 8,6 m/s, raffiche fino a 16,8 m/s (221°). Copertura nuvolosa diminuita (66%) e visibilità migliorata a circa 5 km.

Primo pomeriggio (15:00): Tendenza al miglioramento con precipitazioni residue (0,75 mm nelle tre ore) e copertura nuvolosa in diminuzione (pioggia leggera). Temperatura scende a 14,8 °C, umidità 82%, pressione 996 hPa. Vento ruota a NW a 4,3 m/s, raffiche intorno a 7,7 m/s (305°). Visibilità nuovamente buona (10 km).

Tardo pomeriggio (18:00): Passaggio a cielo sereno e condizioni più stabili. Temperatura 15,6 °C (feels like 14,9 °C), umidità 65% e pressione 999 hPa. Vento da Ovest a 6,7 m/s con raffiche fino a 12,3 m/s (245°). Basso rischio di precipitazioni, visibilità ottima.

Sera (21:00): poche nuvole e tempo asciutto, temperatura 14,8 °C, umidità 69% e pressione in risalita a 1002 hPa. Vento più debole a 4,7 m/s, raffiche fino a 8,7 m/s (234°). Condizioni favorevoli per attività all'aperto serali.

Riepilogo del giorno

Nel complesso il 19 novembre 2026 a Rimini vedrà una mattinata instabile con piogge, in particolare un episodio moderato attorno alle 09:00, accompagnato da venti sostenuti e raffiche fino a circa 17 m/s. Le temperature resteranno relativamente miti (tra ~12 °C e 20 °C). Dal primo pomeriggio è previsto un miglioramento con schiarite e tempo asciutto in serata. Consigliati ombrello e cautela per la mattina; serata più tranquilla.