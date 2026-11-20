Rimini - 21 novembre 2026: giornata in prevalenza asciutta e temperature miti, i dettagli orari
Rimini, 21 novembre 2026: giornata generalmente asciutta con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi; qualche nube in più nel pomeriggio. Previsioni orarie.
Un campo di alta pressione lambisce la costa adriatica domani a Rimini, lasciando spazio a condizioni in gran parte stabili e a temperature miti per il periodo. Non mancheranno schiarite e qualche addensamento temporaneo nel corso del pomeriggio: ecco il quadro orario per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): Temperatura intorno a 9,9 °C con umidità al 71% e pressione sui 1013 hPa. Cielo con poche nuvole e visibilità ottima (10 km). Vento moderato da sud-ovest a circa 5,1 m/s con raffiche fino a 9,5 m/s; percepita più fresca a 7,4 °C (feels like). Probabilità di precipitazioni: 0%.
Prima mattina (03:00): Leggero aumento termico a 12,4 °C, umidità intorno al 70% e pressione 1012 hPa. Ancora poche nuvole, vento da sud-ovest a 4,2 m/s con raffiche fino a 7,7 m/s. Condizioni asciutte e visibilità piena (10 km). Probabilità di precipitazioni: 0%.
Mattina (06:00): Cala la temperatura a 10,3 °C, cielo sereno o quasi (copertura nuvolosa molto bassa). Umidità 74%, pressione 1014 hPa. Vento debole da sud-ovest a 2,4 m/s, raffiche fino a 4,2 m/s. Giornata che parte asciutta con sensazione termica intorno a 9,3 °C.
Mezza mattinata (09:00): Mattinata mite con 13,1 °C, umidità 73% e pressione in lieve aumento (1016 hPa). Cielo con poche nuvole, vento debole da nord-est a circa 2,3 m/s. Condizioni favorevoli per attività all'aperto e spostamenti in città. Probabilità di precipitazioni: 0%.
Mezzogiorno (12:00): Massima parziale intorno a 13,3 °C, cielo in prevalenza sereno, umidità 74% e pressione 1017 hPa. Vento debole da nord-est attorno a 2,0 m/s con raffiche fino a 5,6 m/s. Giornata complessivamente stabile e asciutta.
Primo pomeriggio (15:00): Leggero aumento fino a 14,0 °C ma con un aumento della copertura nuvolosa: è prevista la presenza di nubi sparse (circa 80% di copertura). Vento molto debole e variabile, intorno a 0,6 m/s, raffiche contenute. Aumento della probabilità di locali precipitazioni isolate: circa 20%, con quantitativi attesi molto contenuti.
Tardo pomeriggio (18:00): Calo significativo della temperatura a 9,2 °C, umidità alta (91%) e pressione stabile a 1017 hPa. Cielo con nubi sparse e vento debole da sud-sud-ovest attorno a 1,1 m/s. Serata che si avvia a essere più umida ma ancora prevalentemente asciutta.
Sera (21:00): Temperature in ulteriore diminuzione a 6,6 °C, umidità al 93% e pressione intorno a 1017 hPa. Cielo con nubi sparse, vento debole a circa 1,5 m/s e raffiche contenute. Nessuna precipitazione significativa attesa (probabilità 0% per questa fascia), ma sensazione termica più fredda: 5,7 °C percepiti.
Riepilogo del giorno
Giornata complessivamente tranquilla a Rimini il 21 novembre 2026: tempo per lo più asciutto con prevalenza di cielo sereno o poche nuvole al mattino, aumento della nuvolosità nel pomeriggio con bassa probabilità di pioviggine isolate. Temperature miti per la stagione, con punte fino a 14 °C e minime serali intorno ai 6–7 °C. Venti generalmente deboli (sottoposti a raffiche localizzate nella prima parte della notte). Condizioni favorevoli per attività all'aperto, portando con sé solo la precauzione di un possibile annuvolamento pomeridiano.