Rimini, 23 novembre 2026: pioggia notturna e giornata variabile con schiarite

Previsioni per Rimini — 23 novembre 2026: pioggia leggera nella notte, poi tempo in miglioramento con massime intorno a 11–12°C e vento debole.

La giornata meteorologica di domani a Rimini si apre con un rapido passaggio instabile nella notte, seguito da un graduale miglioramento che lascerà spazio a schiarite e cielo variabile nel corso del giorno. Di seguito il quadro orario dettagliato per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — pioggia leggera: temperature attorno a 6,6 °C, umidità al 94% e pressione sui 1005 hPa. Precipitazioni previste circa 0,42 mm nelle tre ore, probabilità di pioggia (pop) 20%. Vento debole da 279° (ovest) a 2,2 m/s con raffiche fino a 4,19 m/s. Nuvolosità molto elevata (96%). Consiglio: possibile pavimentazione bagnata, guida prudente.

Prima mattina (03:00) — cielo coperto: lieve diminuzione delle temperature a 4,8 °C, umidità 91% e pressione in lieve aumento a 1007 hPa. Nessuna pioggia prevista (pop 0). Vento debole da 243° a 1,78 m/s, raffiche fino a 3,51 m/s. Nuvolosità molto densa (98%). Frequente nebbia bassa non esclusa nelle aree urbane vicine al mare.

Mattina (06:00) — poche nuvole: minima mattutina vicina a 2,7 °C, umidità ancora alta al 91% e pressione 1011 hPa. Vento molto debole a 1,03 m/s da 296°. Nuvolosità ridotta (20%) e visibilità buona. Sensazione di freddo contenuta, temperatura percepita circa 2,7 °C.

Mezza mattinata (09:00) — nubi sparse: aumento termico a 7,6 °C, umidità 74% e pressione 1015 hPa. Vento molto debole da 302° a 0,66 m/s; raffiche fino a 3,24 m/s. Nuvolosità moderata (73%). Cielo variabile con alternanza di schiarite e nubi.

Mezzogiorno (12:00) — poche nuvole: massima parziale intorno a 11,5 °C, umidità 63% e pressione 1016 hPa. Vento da est a 2,08 m/s (96°) con raffiche fino a 5,37 m/s. Nuvolosità ridotta (22%) e buona visibilità; giornata nel complesso asciutta.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo coperto: temperatura stabile su 11,5 °C, umidità 60% e pressione in leggero aumento a 1018 hPa. Vento da 110° a 2,67 m/s, raffiche fino a 4,86 m/s. Nuvolosità elevata (98%) ma senza precipitazioni significative attese.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno: calo termico a 8,9 °C, umidità 67% e pressione 1020 hPa. Vento debole da 144° a 2,29 m/s, raffiche fino a 4,14 m/s. Nuvolosità minima (3%): sera con cieli in prevalenza sereni.

Sera (21:00) — nubi sparse: temperature intorno a 8,0 °C, umidità 72% e pressione 1021 hPa. Vento da 173° a 2,10 m/s con raffiche fino a 3,87 m/s; copertura nuvolosa contenuta (26%). Condizioni asciutte e più tranquille rispetto alla notte.

Riepilogo del giorno

In sintesi, a Rimini il 23 novembre 2026 si apre con una pioggia leggera nella notte (circa 0,4 mm), poi l'atmosfera evolve verso condizioni più asciutte e variabili: prime ore fredde e umide, mattino con schiarite, picco termico nel primo pomeriggio attorno a 11–12 °C e cieli generalmente asciutti nel prosieguo. Pressione in aumento fino a circa 1021 hPa e venti deboli. Consiglio pratico: ombrello per la notte, abbigliamento a strati per affrontare il netto sbalzo termico mattina/pomeriggio.