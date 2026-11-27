Rimini, 28 novembre 2026: cieli grigi e brevi piogge leggere in arrivo

A Rimini il 28 novembre 2026 attesi cieli molto nuvolosi, temperature miti intorno a 7–9°C e piogge leggere concentrate tra notte e primo pomeriggio.

La giornata di domani a Rimini si presenta con una predominanza di nubi e alcuni brevi passaggi di pioggia. Le temperature resteranno su valori miti per la stagione, mentre il vento si manterrà generalmente debole o moderato con raffiche più accentuate a metà giornata. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio gli spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): pioggia leggera. Temperatura intorno a 8,6 °C (percepita 7,4 °C), umidità alta al 95%, pressione 1019 hPa. Precipitazione stimata 0,56 mm, probabilità di pioggia ~20%. Vento debole da ovest (≈269°) a 2,1 m/s con raffiche a 3,3 m/s. Copertura nuvolosa molto estesa (99%), visibilità 10.000 m.

Prima mattina (03:00): cielo coperto. Temperatura circa 8,4 °C (percepita 7,1 °C), umidità 86%, pressione 1020 hPa. Nessuna pioggia prevista (pop 0%). Vento debole da nord (≈356°) a 2,2 m/s, raffiche fino a 4,4 m/s. Copertura nuvolosa 96%, visibilità 10.000 m.

Mattina (06:00): nubi sparse. Temperatura in calo a 7,6 °C (percepita 6,3 °C), umidità 81%, pressione 1022 hPa. Probabilità di pioggia bassa (pop 0%). Vento debole da nord-nordovest (≈352°) a 2,2 m/s, raffiche a 4,2 m/s. Nuvolosità ridotta al 65%, visibilità 10.000 m.

Mezza mattinata (09:00): cielo coperto. Temperatura risalente a 8,6 °C (percepita 6,6 °C), umidità 77%, pressione 1024 hPa. Leggera possibilità di pioggia (pop ~26%). Vento da nord-ovest (≈322°) a 3,4 m/s, raffiche fino a 7,4 m/s. Nuvolosità compatta (100%), visibilità 10.000 m.

Mezzogiorno (12:00): cielo coperto con rinforzo delle raffiche. Temperatura massima attesa intorno a 8,8 °C (percepita 6,1 °C), umidità 76%, pressione 1024 hPa. Probabilità di precipitazioni moderate (pop ~44%) ma con accumuli attesi molto contenuti. Il vento aumenta: 4,9 m/s di media con raffiche fino a 9,9 m/s da circa 292° (vestigia WNW). Nuvolosità totale, visibilità 10.000 m.

Primo pomeriggio (15:00): pioggia leggera intermittente. Temperatura ancora intorno a 8,8 °C (percepita 6,5 °C), umidità 74%, pressione 1025 hPa. Precipitazione stimata 0,42 mm, probabilità di pioggia ~23%. Vento da nord-nordovest (≈341°) a 4,1 m/s, raffiche a 7,7 m/s. Copertura nuvolosa totale, visibilità 10.000 m.

Tardo pomeriggio (18:00): cielo coperto. Temperatura in lieve calo a 8,5 °C (percepita 6,8 °C), umidità 74%, pressione 1026 hPa. Piogge improbabili (pop ~13%). Vento debole-moderato da nord-nordovest (≈333°) a 2,9 m/s, raffiche a 5,9 m/s. Nuvolosità molto estesa (98%), visibilità 10.000 m.

Sera (21:00): cielo coperto, più freddo. Temperatura prevista 6,8 °C (percepita 4,6 °C), umidità 77%, pressione 1026 hPa. Nessuna precipitazione attesa (pop 0%). Vento da WNW (≈292°) a 3,1 m/s, raffiche fino a 6,2 m/s. Copertura nuvolosa elevata (93%), visibilità 10.000 m.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente nuvolosa a Rimini il 28 novembre 2026, con piogge leggere e isolate concentrate nella notte e nel primo pomeriggio, accumuli molto modesti (sotto 1 mm nelle singole occasioni). Temperature miti per il periodo, tra circa 6,8 °C e 8,8 °C. Vento generalmente debole-moderato con raffiche più marcate intorno a mezzogiorno (fino a ~9,9 m/s). Consiglio pratico: portare un ombrello per i passaggi piovosi e una giacca leggera antivento per le raffiche di metà giornata.