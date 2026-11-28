Rimini, 29 novembre 2026: giornata grigia con temperature miti e qualche pioggia leggera

Previsioni per Rimini - 29 novembre 2026: cielo generalmente nuvoloso, locale pioggia a mezzogiorno e venti moderati dall'ovest. Dettagli orari.

L'aria sulla costa di Rimini domani si presenterà piuttosto grigia e umida: non si attendono fenomeni intensi, ma alcune ore con cielo coperto e una breve precipitazione potrebbero disturbare le attività all'aperto. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00 - 03:00) Cielo coperto con temperature attorno a 4,8–4,9 °C; sensazione termica più fredda, intorno a 1–1,5 °C. Umidità elevata (82–84%) e pressione stabile intorno a 1028 hPa. Vento moderato da ovest, 4,6–5,2 m/s con raffiche fino a ~9 m/s. Visibilità buona (10 000 m). Nessuna precipitazione prevista in questa fascia.

Prima mattina (03:00 - 06:00) Persistono nubi compatte e temperatura intorno a 4,9 °C; umidità circa 85%. Il vento resta orientato da ovest con intensità leggermente superiore (fino a 5,7 m/s) e raffiche intorno a 10 m/s. Pressione stabile (1028 hPa). Visibilità buona; rischio basso di pioggia in queste ore.

Mattina (06:00 - 09:00) Ancora cielo molto nuvoloso. Temperatura in lieve aumento fino a 7,1 °C e sensazione termica sui 4 °C. Umidità in calo al 80% e pressione leggermente più alta (1029 hPa). Il vento rimane da ovest, intorno a 5 m/s con raffiche fino a ~9,8 m/s. Condizioni asciutte ma grigie.

Mezza mattinata (09:00 - 12:00) Cielo molto coperto con possibile pioggia leggera tra le ore centrali: previsione di circa 0,11 mm di precipitazione dalle 12:00. Temperatura in aumento fino a 8,0 °C, umidità più bassa (66%) e sensazione termica quasi primaverile attorno a 5,8 °C. Vento ruota leggermente da nord-ovest a ovest-nordovest a circa 3,5 m/s, raffiche minori (fino a ~7,8 m/s). Consigliato un ombrello leggero per la pausa pranzo all'aperto.

Mezzogiorno (12:00 - 15:00) Dopo la breve pioggia, il cielo resta molto nuvoloso; precipitazioni attese deboli o intermittenti. Temperatura intorno a 6,9 °C, umidità risale al 76% e pressione 1027 hPa. Vento da nord-ovest a circa 3,7 m/s con raffiche fino a ~7,2 m/s. Visibilità buona. Periodi di pioggia leggera possibili, ma senza accumuli significativi.

Primo pomeriggio (15:00 - 18:00) Cielo ancora molto nuvoloso, con tendenza a dissolversi in nubi più sparse verso sera. Temperatura intorno a 6,8 °C; umidità 79% e pressione intorno a 1027 hPa. Vento moderato da nord-ovest con raffiche fino a ~8,8 m/s e velocità media sui 4,6 m/s. Condizioni stabili, precipitazioni poco probabili.

Tardo pomeriggio (18:00 - 21:00) Passaggio a nubi sparse: cieli parzialmente aperti verso il tramonto. Temperatura su 6,7 °C in serata, sensazione termica sui 3,7 °C. Vento ancora moderato (circa 4–4,6 m/s) da direzione nord-ovest/ovest-nordovest con raffiche intorno a 8–9 m/s. Visibilità può risultare leggermente ridotta a 9 009 m in alcune ore, ma in generale condizioni tranquille.

Sera (21:00 - 24:00) Cieli con nubi sparse e temperatura in discesa fino a 5,6 °C; umidità intorno al 79% e pressione 1028 hPa. Vento da ovest-nordovest a circa 4,1 m/s, raffiche fino a 7,8 m/s. Nessuna pioggia prevista nelle ore notturne successive, sebbene il cielo rimanga parzialmente coperto.

Riepilogo del giorno

Giornata a Rimini caratterizzata da cielo generalmente nuvoloso, venti moderati da ovest/nord-ovest e temperature tra circa 5 °C e 8 °C. Breve episodio di pioggia leggera atteso intorno a mezzogiorno (≈0,11 mm), senza fenomeni intensi o accumuli rilevanti. Consigli: giacca impermeabile leggera e attenzione a raffiche di vento sul lungomare.