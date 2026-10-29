Rimini, 30 ottobre 2026: variabilità e piogge leggere con temperature miti

Previsioni per Rimini il 30 ottobre 2026: giornata variabile con piogge leggere a tratti, cielo spesso nuvoloso e temperature tra circa 12°C e 16°C.

L'autunno continua a farsi sentire sulla costa adriatica: per Rimini la giornata del 30 ottobre 2026 si presenta con fasi di cielo nuvoloso alternate a brevi precipitazioni leggere. Niente fenomeni intensi, ma qualche rovescio potrà disturbare gli spostamenti, specie nelle ore serali.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00 - 03:00): la fase iniziale della notte vedrà pioggia leggera, con circa 0,56 mm nelle tre ore tra le 00:00 e le 03:00 e probabilità di precipitazione intorno al 43% alle 00:00 e 33% alle 03:00. Temperature intorno a 13,1°C alle 00:00 e 12,5°C alle 03:00. Vento debole da NE-N (3,6 m/s in media, raffiche fino a 6,5 m/s). Umidità elevata e visibilità in generale buona.

Prima mattina (03:00 - 06:00): residue piogge leggere nelle prime ore, poi tendenza a diradamento. Alle 06:00 la probabilità di pioggia cala fortemente (circa 3%) e il cielo si presenta con nubi sparse. Temperatura vicino a 12,3°C, vento debole (circa 1,3 m/s).

Mattina (06:00 - 09:00): atmosfera più tranquilla con nubi sparse e minore probabilità di precipitazioni. Temperatura in lieve aumento fino a ~14,5°C alle 09:00. Vento leggero da nord con raffiche moderate fino a ~8,1 m/s al mattino.

Mezza mattinata (09:00 - 12:00): la copertura nuvolosa aumenta e il cielo può risultare in prevalenza nuvoloso; la temperatura raggiunge il picco della mattinata, fino a circa 15,7°C a mezzogiorno. Probabilità di pioggia molto bassa (intorno al 2%). Vento debole-moderato, raffiche intorno a 10,4 m/s al culmine.

Mezzogiorno (12:00 - 15:00): cielo coperto attorno a mezzogiorno con temperature massime intorno a 15,7°C. Nel primo pomeriggio tornano possibilità di pioggia leggera: alle 15:00 la probabilità sale a circa il 50% con precipitazione stimata attorno a 0,46 mm nelle tre ore. Vento in attenuazione, condizioni generalmente miti.

Primo pomeriggio (15:00 - 18:00): pausa variabile tra nubi e piovaschi; alle 18:00 è prevista ancora pioggia leggera con circa 0,14 mm sulle tre ore e probabilità intorno al 23%. Temperatura sui 14,6°C, umidità in aumento e cielo prevalentemente coperto.

Tardo pomeriggio (18:00 - 21:00): il tardo pomeriggio resta umido e nuvoloso, con precipitazioni leggere residue e bassa intensità. Vento molto debole (1,5 m/s circa) e temperature in calo verso i 13–14°C.

Sera (21:00 - 00:00): aumento della probabilità di rovesci leggeri (pop circa 66% alle 21:00) con precipitazione stimata intorno a 0,17 mm nelle tre ore. Temperatura attorno a 13,0°C, umidità alta e visibilità leggermente ridotta (circa 8,664 m registrati alle 21:00). In sintesi, serata con piovaschi intermittenti ma senza fenomeni intensi.

Riepilogo del giorno

Giornata mite ma variabile a Rimini: temperature tra circa 12,3°C e 15,7°C, cielo da nuvoloso a coperto con piogge leggere intermittenti, in particolare nella prima parte della notte, nel primo pomeriggio e in serata. Venti generalmente deboli con raffiche occasionali fino a ~10 m/s. Consiglio pratico: tenere a portata di mano un ombrello per gli spostamenti e abbigliamento a strati per affrontare l'umidità e le lievi oscillazioni termiche.