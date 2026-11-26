Rimini, 61 nuovi defibrillatori nei Comuni: più sicurezza anche nelle frazioni

I dispositivi saranno collocati in piazze, impianti sportivi e sedi pubbliche, accessibili 24 ore su 24. Sette in arrivo a Verucchio, cinque a Montecopiolo e quattro a Santarcangelo

Sessantuno nuovi defibrillatori sono stati consegnati o stanno per arrivare nei Comuni del territorio riminese. Ad affidarli agli enti locali è il Distretto di Rimini dell’Azienda USL della Romagna, grazie a un finanziamento della Regione Emilia-Romagna. Vengono installati (completi di teca per il contenimento) nei luoghi dove le persone passano e si ritrovano, accessibili 24 ore su 24: piazze, sedi comunali, impianti sportivi e anche frazioni e centri più piccoli. L’obiettivo è infatti incentivare l’utilizzo dei DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) al di fuori dalle aree ospedaliere in cui più elevato è il rischio di un arresto cardiaco, interruzione improvvisa dell’attività efficace del cuore (così da bloccare la circolazione del sangue verso il cervello e gli altri organi) che può colpire persone, anche in giovane età. Una situazione di emergenza assoluta, che se si interviene in tempi brevi con un defibrillatore può essere risolta con la ripresa di attività cardiaca spontanea. Il defibrillatore è appunto uno strumento che, attraverso l’applicazione di specifiche piastre adesive sul torace, consente di “leggere” la necessità di defibrillazione e in quel caso, se il soccorritore preme l’apposito pulsante, di erogare una scarica elettrica controllata in grado di far ripartire un ritmo cardiaco normale.

Nel dettaglio per il Distretto di Rimini, oltre ai 17 defibrillatori in consegna nel comune capoluogo (già attualmente quello su cui si registra la maggior concentrazione dei DAE rispetto ai 140 presenti in tutta la costa romagnola) dove sono stati attivati due progetti di "primo soccorso di comunità" per diffondere la cultura e le pratiche del primo soccorso, inseriti tra gli interventi di comunità per rendere sempre più partecipi e consapevoli i cittadini anche in termini di bisogni di salute, ne sono in arrivo entro la fine dell’anno 7 a Verucchio, 5 a Montecopiolo e 4 a Santarcangelo, mentre ne sono stati già installati 7 a Sant’Agata Feltria, 6 a Casteldelci e 5 a Bellaria e consegnati 4 a Novafeltria, altrettanti a San Leo e 2 a Maiolo.

Le collocazioni precise sono state definite dalle Amministrazioni comunali, seguendo un criterio semplice: coprire il territorio in modo uniforme, senza fermarsi ai centri maggiori.

Come detto, le risorse arrivano dalla delibera di Giunta regionale n. 2030 del 27 novembre 2023, con cui la Regione ha stanziato 1.515.000 euro in favore delle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna per incrementare il numero di defibrillatori da distribuire sui territori. In particolare all’Azienda USL della Romagna ne sono stati assegnati 382.000 per l’acquisizione di circa 200 nuovi apparecchi, da ripartire sul territorio raggiungendo anche i luoghi in cui i defibrillatori sono meno frequenti, così da aumentarne il numero di quasi il 20%. Gli apparecchi vengono acquistati attraverso la convenzione regionale Intercent-ER e affidati ai Comuni.

L’arresto cardiaco improvviso colpisce in Italia circa 60.000 persone all’anno fuori dall’ospedale: il cuore smette all’improvviso di pompare sangue e la persona perde conoscenza. In questi casi il defibrillatore non prende il posto dell’ambulanza — che va sempre chiamata, e per prima — ma consente di fare qualcosa nei minuti in cui il soccorso sta arrivando. E quei minuti pesano: se nessuno dei presenti interviene, le possibilità di sopravvivere calano del 7-10% ogni minuto che passa; se invece qualcuno comincia subito il massaggio cardiaco, il calo si riduce al 3-4%. Detto in altro modo: chi si trova lì in quel momento può cambiare l’esito.

“La prontezza di un gesto può cambiare il destino di una vita e quindi con la consegna di questi 61 defibrillatori il territorio riminese è più sicuro di quanto fosse un anno fa, in particolare nelle zone più isolate - sottolinea il Direttore del Distretto di Rimini, Mirco Tamagnini - ed è un risultato costruito insieme ai Comuni. Nell’impegno condiviso per salvare sempre più vite umane, infatti, le amministrazioni locali hanno un ruolo decisivo nella diffusione della cardioprotezione, che non è solo una misura sanitaria, ma un gesto di comunità perché unisce istituzioni, operatori sanitari e cittadini in un’alleanza per la vita. Dietro questo termine tecnico c’è concetto semplice: nel momento in cui serve un defibrillatore, c’è ed è a portata di mano. Non al posto dei soccorsi, ma insieme a loro. Ma perché funzioni davvero servono due cose: che ogni apparecchio sia segnato sulla mappa e che le persone sappiano di poterlo usare. Il che significa comunità più consapevoli, preparate e solidali, chiamate a diventare protagoniste in questa rete di salvezza diffusa”.

“La capillare distribuzione sul territorio di defibrillatori automatici – sottolinea Maurizio Menarini, direttore UOC Centrale Operativa 118 ed Emergenza Territoriale Romagna -, anche nelle aree a minore densità abitativa e nei luoghi più isolati, consente grazie al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei cittadini di fornire manovre di rianimazione salvavita nei primi istanti dopo l’evento e nell’attesa dei soccorsi sanitari del servizio 118. Questa diffusione della cultura del soccorso e dell’impegno civico, possibile anche attraverso l’adesione al sistema di allertamento App-DAE gestito dalla centrale operativa emergenza sanitaria Romagna, rappresenta un elemento di grande valore per la comunità come pure al tempo stesso un valido motivo per tutti ad impegnarsi ancora di più per sostenere l’ulteriore incremento del numero dei defibrillatori in tutti i comuni riminesi”.

Ogni nuovo defibrillatore viene registrato e compare sulla mappa regionale dei DAE (Defibrillatore Automatico Esterno), consultabile Comune per Comune all’indirizzo www.118er.it/dae/dae. La stessa mappa si trova nell’app gratuita DAE RespondER della Regione Emilia-Romagna, che fa anche qualcosa in più: quando la Centrale Operativa 118 riceve una chiamata per un sospetto arresto cardiaco, avvisa i cittadini formati che in quel momento si trovano nelle vicinanze, indicando loro dove intervenire e dov’è il defibrillatore più vicino. E’ utile scaricarla anche solo per conoscere, in tempi non sospetti, dove si trova quello sotto casa.

E se non si è mai fatto un corso? Si può usare lo stesso. La normativa italiana (legge 116 del 2021) lo consente espressamente a chiunque, quando c’è il sospetto di un arresto cardiaco e non è presente personale formato. L’apparecchio è costruito apposta: si accende, parla, spiega passo per passo che cosa fare, analizza da solo il battito e libera la scarica soltanto se serve davvero. Non si rischia di far male a chi non ne ha bisogno; si rischia, semmai, di perdere tempo prezioso.

Che cosa fare davanti a una persona che perde conoscenza e non respira normalmente: chiamare il 118, che invia i soccorsi e guida al telefono chi sta prestando aiuto; iniziare subito a comprimere il centro del torace; chiedere a qualcun altro di andare a prendere il defibrillatore più vicino e, appena arriva, accenderlo e seguire le indicazioni della voce. Fino a quando arrivano i soccorritori.



"Il DAE ti salva la vita" è il messaggio della campagna di comunicazione per la sicurezza dell’Azienda USL Romagna per promuovere l’uso del DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) disponibile in molti luoghi pubblici delle nostre città.



