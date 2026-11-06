Rimini, 7 novembre 2026: giornata piovosa con temperature intorno a 10–11°C

Previsioni per Rimini il 7 novembre 2026: piogge diffuse fino al pomeriggio, venti occidentali moderati e temperature miti attorno a 10°C.

Lungo l'arco della giornata di domani a Rimini è attesa una prevalenza di nuvole e precipitazioni: non si tratta di un evento estremo, ma di piovaschi persistenti che renderanno la giornata grigia e a tratti bagnata. Chi deve spostarsi in città o lungo la costa farà bene a considerare ombrello e prudenza sulle strade.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00 - 03:00)

Tra la mezzanotte e le prime ore della notte è attesa pioggia moderata con accumulo di circa 3,25 mm nelle 3 ore alle 00:00 e successivamente 1,52 mm alle 03:00. Temperature stazionarie intorno a 10–10,6 °C, umidità elevata (sopra il 90%), vento occidentale sui 3–4 m/s con raffiche fino a 6–7 m/s. Visibilità ridotta (4–5 km) nelle fasi di pioggia più intensa.

Prima mattina (03:00 - 06:00)

La tendenza rimane a pioggia leggera: nelle tre ore intorno alle 06:00 sono previsti altri ~1,9 mm. Temperatura ancora sui 10,5 °C, vento da ovest intorno a 4 m/s con raffiche fino a 7 m/s. Precipitazioni frequenti e cielo coperto, quindi condizioni umide al suolo.

Mattina (06:00 - 09:00)

La mattinata prosegue con pioggia leggera e cielo molto nuvoloso; alle 09:00 sono previsti ulteriori ~1,3 mm. La temperatura raggiunge al massimo circa 11,1 °C. Il vento aumenta leggermente portando raffiche fino a 9,7 m/s, quindi possibile sensazione di instabilità a tratti.

Mezza mattinata (09:00 - 12:00)

Condizioni di pioggia leggera persistente, con accumuli ancora attorno a 1–1,6 mm nelle tre ore di riferimento. Pressione in lieve aumento (intorno a 1023 hPa). Vento da ovest attorno a 4–5 m/s, raffiche ancora vivaci: restano possibili brevi annuvolamenti più intensi.

Mezzogiorno (12:00 - 15:00)

Anche a pranzo previsti rovesci leggeri: alle 12:00 un ulteriore contributo di circa 1,6 mm; temperatura intorno a 10,5 °C. Vento medio 5,1 m/s con raffiche fino a 9,3 m/s. Attenzione a possibili pozzanghere e visibilità localmente ridotta durante i rovesci.

Primo pomeriggio (15:00 - 18:00)

Il pomeriggio mantiene precipitazioni diffuse, con picco di accumulo intorno a 2,9 mm nella finestra delle 15:00; temperatura intorno a 10,4 °C. Il vento si attenua in media (circa 2,1 m/s) ma non mancano raffiche. Pioggia leggera persistente: la giornata risulta complessivamente bagnata.

Tardo pomeriggio (18:00 - 21:00)

Verso le 18:00 le precipitazioni diminuiscono: solo 0,45 mm stimati nelle tre ore successive e la probabilità di pioggia cala. La temperatura può risalire leggermente fino a 11,1 °C; vento attorno a 4,8 m/s con raffiche fino a 8,6 m/s. Cielo ancora molto nuvoloso ma con tendenza ad attenuazione dei rovesci.

Sera (21:00 - 24:00)

Dalla serata la pioggia è attesa cessare: si prevede cielo coperto con temperature in discesa verso 9,6 °C. Vento occidentale sui 4 m/s con raffiche intorno a 7,5 m/s. Visibilità migliora fino a 10 km, ma il manto stradale resterà umido.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente piovosa a Rimini il 7 novembre 2026, con precipitazioni diffuse soprattutto nella prima parte della giornata e accumuli complessivi intorno a 13 mm (valore indicativo). Temperature miti per il periodo, fra circa 9,5 °C e 11,1 °C. Venti occidentali moderati, con raffiche fino a ~9,7 m/s. Consigli pratici: portare ombrello o giacca impermeabile, guidare con prudenza per fondo stradale scivoloso e considerare possibili rallentamenti nel traffico legati alle condizioni meteo.