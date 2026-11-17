Rimini, 8 ex vigili condannati in Appello: pene ridotte per l’abolizione dell’abuso d’ufficio e la prescrizione dei falsi

Otto ex agenti del nucleo ambientale della Polizia locale coinvolti nel processo per perquisizioni arbitrarie e altre irregolarità

Condannati anche in Appello ma ridotte le pene grazie all'abrogazione dell'abuso d'ufficio e la prescrizione di alcuni reati di falso, le condanne per gli 8 vigili dell'ex nucleo ambientale della polizia locale di Rimini, processati in primo grado nel 2023 dal Tribunale collegiale di Rimini per fatti tra il 2014 e il 2016.



Le accuse andavano dalle perquisizioni arbitrarie di cittadini extracomunitari sospettati di spaccio, falso e sequestri di denaro contante mai dichiarato. L'indagine era stata coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani e nel processo il Comune di Rimini non si era costituito parte civile. Oggi la Corte d'Appello di Bologna in parziale riforma della prima sentenza ha assolto Massimo Vaccarini e Guglielmo Parise dal reato di abuso d'ufficio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e solo per Vaccarini dichiara di non doversi procedere per due dei vari capi di imputazione relativi a dei falsi materiali per intervenuta prescrizione.



Per i due vigili la Corte d'Appello ha rideterminato le pene rispettivamente a cinque anni e nove mesi di reclusione Vaccarini, e quattro anni e due mesi due di reclusione per Parise. Ridotte le pene per i medesimi motivi per Giuseppe Marchitelli due anni di reclusione; Franca Grisi due anni, Mario Succi 1 anno e 8. Per loro ammessa sospensione della pena e non menzione. Confermata in Appello la condanna gli appellanti Giacomo Cilio a 3 anni e 10 mesi, Gilberto Guidi a 5 anni e due mesi e Giacomo Morri a 3 anni e 10 mesi.I vigili sono difesi dagli avvocati Massimiliano Annetta, Roberta Rossi e Stefano Caroli, e hanno sempre respinto le accuse. Non si esclude il ricorso in Cassazione.Un caso quello dei vigili dell'ambientale che non è rimasto isolato; a distanza di 10 anni ulteriori 8 vigili urbani, del Nucleo Falchi risultano indagati per controlli e arresti irregolari. (ANSA)