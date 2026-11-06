Rete contro violenza di genere Rimini, 80 iniziative in tutta la Provincia per dire no alla violenza sulle donne

"La violenza contro le donne non riguarda soltanto chi la subisce: interpella l'intera società e chiama ciascuno di noi a una responsabilità concreta", la consigliera Barbara Di Natale

In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Provincia di Rimini presenta "Volare Libere", il calendario condiviso delle iniziative promosse su tutto il territorio provinciale nei mesi di novembre e dicembre. Oltre 80 appuntamenti tra incontri pubblici, spettacoli, mostre, presentazioni di libri, percorsi formativi nelle scuole, testimonianze e momenti di approfondimento che daranno vita a un programma diffuso che coinvolgerà attivamente l'intera comunità provinciale. Un calendario ricco e articolato che nasce grazie alla collaborazione tra Comuni, istituzioni, scuole, associazioni e realtà del territorio, unite dall'obiettivo comune di promuovere i diritti delle donne, contrastare la violenza di genere e diffondere una cultura fondata sul rispetto e sulle pari opportunità.



La dimensione del fenomeno continua a richiedere attenzione, risposte concrete e servizi accessibili. Sul territorio provinciale, i Centri antiviolenza Rompi il Silenzio e Chiama ChiAma - MondoDonna Onlus rappresentano punti di riferimento fondamentali per le donne che intraprendono percorsi di ascolto, protezione e fuoriuscita dalla violenza. Nel corso del 2026, Rompi il Silenzio ha accolto 334 donne, mentre Chiama ChiAma - MondoDonna Onlus ha registrato 250 accessi. Dietro questi numeri ci sono storie personali, diritti da tutelare e percorsi di autonomia da sostenere, che confermano l'importanza di una rete di servizi capace di accogliere, accompagnare e offrire opportunità concrete di ripartenza.



La consigliera provinciale delegata alle Pari Opportunità e alle Politiche di genere, Barbara Di Natale, sottolinea: "Volare Libere è molto più di un calendario di eventi. È il risultato di un lavoro condiviso che mette insieme istituzioni, scuole, associazioni, servizi e cittadini attorno a un obiettivo comune: costruire una comunità sempre più consapevole e attenta nel contrasto alla violenza di genere. Ogni appuntamento rappresenta un’azione concreta, un'occasione di incontro, riflessione e confronto, ma soprattutto un'opportunità per ricordare che dietro ogni episodio di violenza ci sono donne, storie, sofferenze e percorsi di rinascita che non possono lasciarci indifferenti. La violenza contro le donne non riguarda soltanto chi la subisce: interpella l'intera società e chiama ciascuno di noi a una responsabilità concreta. In questo percorso è fondamentale anche il coinvolgimento degli uomini, che devono essere protagonisti del cambiamento culturale necessario a costruire relazioni fondate sul rispetto, sulla parità e sul rifiuto di ogni forma di violenza. Per questo è necessario continuare a investire nella prevenzione, nell'educazione al rispetto, nella promozione delle pari opportunità e nel superamento di stereotipi e pregiudizi che ancora alimentano discriminazioni e disuguaglianze. Solo attraverso la conoscenza, il dialogo e la partecipazione possiamo generare un cambiamento culturale profondo e duraturo”.