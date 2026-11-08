Rimini, 9 novembre 2026: giornata prevalentemente coperta con pioggia leggera serale

A Rimini il 9 novembre 2026 temperature fresche, cieli per lo più coperti e pioggia debole in serata: previsione oraria dettagliata.

L'aria rimarrà fresca su Rimini per tutta la giornata del 9 novembre 2026, con cielo prevalentemente coperto e una finestra di pioggia leggera in serata. Di seguito il dettaglio orario per orientarsi tra condizioni, vento e possibili riduzioni di visibilità.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Temperatura attorno a 8,7 °C, umidità elevata (94%) e cielo coperto. Vento debole da WSW intorno a 0,96 m/s con raffiche fino a 2,02 m/s. Pressione alta a 1026 hPa. Visibilità buona (10 000 m). Condizioni stabili ma umide per la notte.

Prima mattina (03:00): Leggero aumento termico a 9,0 °C. Cielo con nubi sparse (circa 81%). Vento molto debole da Ovest (256°) a 1,0 m/s. Umidità ancora alta (95%); la sensazione sarà fresca.

Mattina (06:00): Intorno alle 06:00 temperatura su 9,8 °C e cielo coperto (94%). Vento quasi calmo da SSW a 0,61 m/s. Pressione stazionaria su valori elevati (1026 hPa). Mattinata grigia, senza precipitazioni previste in questa fascia.

Mezza mattinata (09:00): Salita a 11,8 °C con cielo coperto al 100%. Il vento ruota verso est (87°) ma resta debole (0,55 m/s, raffiche fino a 2,35 m/s). Umidità in calo leggero (87%). Giornata ancora piatta dal punto di vista meteorologico.

Mezzogiorno (12:00): Massima prevista intorno a 14,5 °C. Nubi meno compatte (circa 53%) con cielo a tratti velato: nubi sparse. Vento da ENE a 1,49 m/s con raffiche fino a 4,65 m/s. Buona visibilità (10 000 m). Si avverte un pomeriggio più mite rispetto alla mattina.

Primo pomeriggio (15:00): Temperatura sui 13,8 °C con nubi sparse (71%), vento da Est a 2,05 m/s. Si segnala una riduzione della visibilità a circa 4 191 m, probabilmente per foschia o strati bassi e umidità. Condizioni relativamente asciutte, ma con cielo variabile.

Tardo pomeriggio (18:00): Arriva un cambiamento: temperatura intorno a 12,9 °C e pioggia leggera prevista (precipitazione stimata 0,37 mm nelle 3 ore, probabilità 61%). Nuvolosità totale (100%) e visibilità ridotta a circa 5 596 m. Vento da Sud a 0,98 m/s. Prestate attenzione se viaggiate: pioggia debole ma diffusa nel tardo pomeriggio/sera.

Sera (21:00): Dopo la breve pioggia la serata si mantiene fresca a 11,7 °C con cielo coperto. Vento da WSW intorno a 1,62 m/s e umidità ancora elevata (93%). Pressione in lieve calo (circa 1022 hPa). Condizioni tranquille ma umide per la notte successiva.

Riepilogo del giorno

Giornata caratterizzata da cielo in prevalenza coperto, temperature fresche tra circa 8,7 °C e 14,5 °C e vento generalmente debole (sottoposti a raffiche deboli). Attenzione al tardo pomeriggio, quando è attesa una pioggia leggera (circa 0,37 mm) con probabilità moderata (61%) e visibilità localmente ridotta. Complessivamente condizioni stabili ma umide, con moderata variabilità nel corso del pomeriggio.

Nota sulla fiducia: la previsione oraria si basa sui dati disponibili e fornisce indicazioni utili per la pianificazione; variazioni locali non sono escluse, dunque per attività sensibili consultare gli aggiornamenti più prossimi all'orario di interesse.