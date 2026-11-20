Rimini accende il Natale: 100 chilometri di luminarie dal centro al mare

Sabato 21 novembre il via ufficiale alle festività con spettacoli in piazza Cavour, installazioni luminose, arte e iniziative sulla spiaggia

Sabato 21 novembre Rimini accende la magia del Natale e dà ufficialmente il via al calendario di “Rimini, il Capodanno più lungo del mondo”, che accompagnerà la città fino all’Epifania e oltre. Al calare della sera, 100 chilometri di luci si accenderanno simultaneamente, disegnando un percorso luminoso che dal centro storico raggiungerà il mare e i lungomari, da Torre Pedrera a Miramare.

Il cuore della festa sarà piazza Cavour, dove nel pomeriggio musica dal vivo, cori e coreografie luminose accompagneranno il pubblico verso il momento più atteso. Le gradinate antistanti il Palazzo dell’Arengo diventeranno per l’occasione un palcoscenico e, a partire dalle ore 17.00, si alterneranno il Coro Giocamusica, Anura Danza, Matrioska String Trio e il Coro Davvero, con i suoi 90 elementi. Alle ore 18.00 il conto alla rovescia darà il segnale per accendere contemporaneamente le luminarie e dare ufficialmente inizio alla stagione delle feste.

Dalla piazza l’atmosfera natalizia si diffonderà in tutta la città, trasformando Rimini in una grande passeggiata di luce.

Con “Il Sogno del Natale”, Rimini si trasforma in un grande racconto di luce dedicato all’Amore universale, intrecciando identità cittadina, memoria, poesia e tradizione natalizia in un progetto coordinato che dal centro storico si diffonde fino ai borghi, alle periferie e ai lungomari.

Il cuore artistico dell’allestimento è piazza Cavour, dove la storia malatestiana, nella ricorrenza dei 580 anni dall'inaugurazione di Castel Sismondo, viene reinterpretata attraverso grandi installazioni luminose contemporanee. Gli elefanti, emblema della casata dei Malatesta, diventano simboli cittadini, le grandi rose malatestiane celebrano le figure femminili legate alla storia della Signoria. Al centro della piazza, un grande libro luminoso della Divina Commedia, ispirato al prezioso codice miniato conservato alla Biblioteca Gambalunga, richiama il V Canto dantesco e la vicenda di Paolo e Francesca.

Il racconto prosegue fino all’Arco d’Augusto, dove l’Annunciazione, reinterpretata attraverso il linguaggio contemporaneo della luce, e il Presepe raccontano nascita, accoglienza, speranza, pace e fratellanza.

A unire idealmente queste diverse declinazioni è il grande albero di piazza Tre Martiri, concepito come una vera cattedrale di luce: un albero dentro l’albero, un grande abbraccio luminoso che accoglie cittadini e visitatori e diventa il simbolo di una città capace di custodire tutti. Rimini affida alla luce il suo messaggio di Natale, trasformando la città in un unico grande abbraccio di bellezza, inclusione e speranza.

Tra le novità più significative c’è il disegno luminoso che quest’anno abbraccerà in maniera continua anche il fronte mare. Tutti i lungomari, da Torre Pedrera a Miramare, saranno illuminati con drappi luminosi e soggetti natalizi tridimensionali a terra, mentre una sequenza continua di tendine luminose accompagnerà la passeggiata da viale Vespucci a piazza Marvelli. Nel progetto rientra anche l’illuminazione della rotatoria Lucio Battisti, estendendo così l’atmosfera natalizia lungo l’intero asse della marina.

La magia di luci arriverà fino alla spiaggia incrociando “Un Mare d’Inverno 2026-2027”, il progetto curato da Piacere Spiaggia Rimini che invita riminesi e visitatori a scoprire il fascino del litorale anche nei mesi più freddi. Un percorso luminoso lungo la duna di sabbia sulla spiaggia di Rimini accompagnerà le passeggiate al mare dove 30 panchine offriranno altrettanti punti in cui fermarsi e vivere il paesaggio della spiaggia d’inverno.

Lungo la duna illuminata trova spazio anche “Spiagge Mobili”, la mostra collettiva a cielo aperto curata da Mind Marea, in collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini: un itinerario artistico diffuso di quasi tre chilometri, dal Bagno 1 al Bagno 63, con le opere di 20 artisti selezionati, che trasformerà il litorale in un percorso da attraversare fra arte, mare e paesaggio.

La giornata del 21 novembre avrà anche un importante momento dedicato all’impegno civile. Prima dell’accensione torna infatti “È per te. Rimini in cammino contro la violenza sulle donne”, nell’ambito delle iniziative “Donne Coraggio!” promosse dal Comune di Rimini in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il ritrovo è previsto alle ore 16 in piazza Cavour, con partenza alle 16.30, in collaborazione con Rompi il Silenzio APS. Al termine della camminata, le luci natalizie saranno simbolicamente dedicate alle donne vittime di violenza della città.