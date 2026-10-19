Rimini, accoltellato a Bellariva: 39enne in prognosi riservata

L’uomo è stato trasportato al Bufalini di Cesena. Indagano i carabinieri, gli aggressori sono fuggiti

Un 39enne tunisino è stato accoltellato intorno alle 5.10 di questa mattina in piazzale Gondar, a Bellariva di Rimini. L’uomo è stato trovato a terra, ferito e insanguinato, dai carabinieri intervenuti sul posto.

Trasportato in codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena, è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Gli aggressori sono fuggiti prima dell’arrivo delle pattuglie. I militari indagano per ricostruire l’accaduto e chiarire i motivi dell’aggressione. Tra le ipotesi, una lite legata allo spaccio di droga degenerata in violenza.