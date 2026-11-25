Rimini, agevolazioni per i servizi educativi: ne beneficia il 70% degli iscritti

Sono circa 3.900 su oltre 5.300 gli utenti con esenzioni o tariffe ridotte. Attivi anche 36 accordi per rateizzare rette e mensa scolastica

Quasi sette iscritti su dieci ai servizi educativi e di refezione scolastica del Comune di Rimini usufruiscono di esenzioni o tariffe agevolate. Sono circa 3.900 bambine, bambini e ragazzi su un totale di oltre 5.300 utenti, secondo i dati diffusi dall’amministrazione comunale.

Le agevolazioni vengono assegnate in base alla situazione economica e sociale delle famiglie e riguardano i servizi educativi e la refezione scolastica. L’obiettivo è contenere i costi a carico dei genitori e garantire l’accesso ai servizi anche a chi si trova in condizioni di maggiore difficoltà. Accanto alle riduzioni tariffarie, il Comune mette a disposizione la possibilità di concordare pagamenti dilazionati. Al momento sono 36 gli accordi di rateizzazione attivi per rette, mensa scolastica e servizi educativi. I piani permettono alle famiglie di distribuire nel tempo il pagamento delle somme dovute e regolarizzare gradualmente la propria posizione attraverso un confronto con gli uffici.

«Per noi è fondamentale che nessuna bambina e nessun bambino debbano rinunciare a un servizio educativo o scolastico a causa di una difficoltà economica della propria famiglia», dichiara la vicesindaca con delega alle Politiche educative Chiara Bellini. Bellini sottolinea che il sistema di agevolazioni riguarda quasi tre iscritti su quattro e che, in caso di difficoltà, l’amministrazione è disponibile a individuare soluzioni sostenibili. «Sostegno alle famiglie e rispetto delle regole devono procedere insieme per garantire servizi accessibili, equi e di qualità per tutte e tutti», conclude.