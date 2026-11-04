Rimini, al Fulgor tre incontri sulle trasformazioni delle relazioni e dei modelli culturali

Da sabato torna "Transizioni", la rassegna promossa da DireUomo in vista della Giornata contro la violenza sulle donne. Si parte con il sociologo Marzio Barbagli, poi gli appuntamenti con Donata Horak e Mario Turci

Quanto sono cambiati nel tempo i rapporti di coppia, i modelli familiari e il ruolo degli uomini nella società? Sono alcune delle domande al centro di "Transizioni", la rassegna organizzata da DireUomo, lo Spazio di ascolto per uomini maltrattanti, al Cinema Fulgor di Rimini. Tre appuntamenti, il 7, 14 e 21 novembre, inseriti nel programma comunale "Donne Coraggio" in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'ingresso è libero.

Ad aprire il ciclo, sabato 7 novembre, sarà il sociologo Marzio Barbagli, professore emerito dell'Università di Bologna e accademico dei Lincei. Alle 10.30, preceduto da una colazione di benvenuto alle 10.15, terrà la conferenza "Monogamia. Storia di una eccezione". Partendo dalla tesi dell'antropologo Jack Goody, secondo cui la monogamia sarebbe meno diffusa della poligamia nelle culture umane, Barbagli ripercorrerà le diverse forme di organizzazione delle relazioni e della famiglia. Dalle poligamie aristocratiche alle concubine cinesi, dalla monogamia indissolubile a quella seriale, fino alle convivenze, ai matrimoni tra persone dello stesso sesso e al poliamore. Il secondo incontro, sabato 14 novembre, sarà affidato a Donata Horak, vicepresidente del Coordinamento delle Teologhe Italiane. Il tema sarà "Donne, differenze di genere e teologie", con una riflessione sul contributo delle teologhe e sull'importanza di riconoscere anche la prospettiva di genere nella riflessione religiosa e culturale. Anche in questo caso è prevista una colazione alle 10.15, prima dell'inizio dell'incontro.

Sabato 21 novembre toccherà invece all'antropologo Mario Turci, direttore del Museo Ettore Guatelli, con la conferenza "Gli uomini e il declino dell'egemonia maschile, una transizione necessaria". Al centro il cambiamento dei modelli tradizionali di mascolinità e il ruolo degli uomini nel contrasto alla violenza di genere. Con "Transizioni", DireUomo propone un percorso di approfondimento sui cambiamenti che attraversano la società, le relazioni e i rapporti tra uomini e donne. La rassegna punta a mettere a confronto prospettive diverse su diritti, disuguaglianze e stereotipi, interrogandosi sui modelli culturali che ancora condizionano la vita quotidiana.