Calcio Rimini al Neri con la Comacchiese per dimenticare Budrio. Novafeltria, dopo l'addio di Mancini c'è l'Imolese

Il Pietracuta ospita la Sammaurese. In D Tropical Coriano in casa della Pro Patria

Il Rimini è chiamato al riscatto dopo la doppia delusione tra coppa e campionato - eliminazione ai rigori con la Sammaurese e sconfitta a Budrio con il Massa Lombarda - ma è alle prese con una lunga lista di assenti che riduce a 15 il numero di giocatori di movimento disponibili per mister Gadda, che sarà squalificato: oltre ai titolari, sono a disposizione Magnanini, Ciavatta, Bellavista, Ammora e Vitucci. L'avversario è comunque alla portata: al Neri arriva la Comacchiese. L'Imolese ospita un Novafeltria reduce dalle dimissioni di mister Massimo Mancini: in panchina va l'attuale tecnico della Juniores Fabio Baschetti, subito alle prese con tante assenze. Il Pietracuta al Bindi trova un avversario di rango, la Sammaurese, a sua volta però falcidiata dalle assenze. Il San Marino giocherà sul campo dell'Osteria Grande, che ha l'opportunità di conquistare tre punti chiave in proiezione salvezza. Salendo di un gradino, in D il Tropical Coriano affronta l'impegnativa trasferta di Busto Arsizio contro la Pro Patria, tra le squadre più forti del girone D.



QUI RIMINI Corposa la lista di assenti in casa biancorossa: Fabbri, Bertani, Carmona, Bernardi a cui si aggiungono Mwape e Zannoni. A destra giocherà Moricoli, dubbio tra Magnanini e Pasquini: se gioca il primo, Carnesecchi avanza a mezzala di centrocampo. In avanti, solita alternanza tra Piazze e Vitucci come terminale offensivo. Gadda schiererà il 4-3-2-1: Roberto; Moricoli, Nava, Maggioli, Carnesecchi; Pasquini, De Angelis, Nisi; Carlini, Cicarevic; Piazze.

QUI TROPICAL CORIANO Ritorna Cevoli, pienamente recuperato, ma si ferma Antezza: difesa ancora in emergenza. Per Valietti probabile rientro tra 7-15 giorni. Anche Dante Rossi è out. Poche sorprese attese in formazione. Arlotti recupera ma partirà dalla panchina. Di Maio schiererà il 3-5-2: Pazzini; Brisku, Cevoli, Pasolini; Cenci, Mancini, Capicchioni, Manuzzi, Tosi; Iacovoni, Palma (A disp.: De Gori, Bugli, Della Balda, Pietrelli, Lazzari, Turola, Arlotti, Salicioni, Scapoli).



QUI NOVAFELTRIA Fabio Baschetti torna sulla panchina della prima squadra del Novafeltria: verosimilmente schiererà il 4-3-3. Due assenze pesantissime per il tecnico ad interim: capitan Giacobbi e Filippo Mancini, entrambi infortunati. Frihat in dubbio appiedato da un forte attacco influenzale: proverà a recuperare per la panchina. La lista degli assenti comprende anche gli squalificati Balducci e Rama, gli infortunati Astolfi, Marani e Tommaso Pavani. Baschetti schiererà il 4-3-3: Grazia; A.Pavani, Nucci, Renzi, Guerra; Piva, Castellani, Parma; Galli, Giacomini, Cecchetti (A disp.: Cioccariello, Giannini, Carbonara, Vernazzaro, Tamagnini, Cobo, Camara, Frihat).

QUI PIETRACUTA Pollini è ai saluti per problemi fisici. Mani potrebbe rientrare tra i convocati, recuperato Marinucci. La febbre rischia di bloccare Angelini e Celli, indisponibili gli infortunati Bellucci, Bernardi, Sensoli e Rivi. Valmori pronto a partire titolare, ma nel ruolo di esterno offensivo. Per l'altra maglia di esterno sono in ballottaggio Galassi, Alessi e Proverbio. Fregnani schiererà il 4-3-3: Cerretani; Guidi, Nastase, Medici, Faeti; Fabbri, Sapori, Zanni; Valmori, Gessaroli, Proverbio.

QUI SAN MARINO Sono 15 i giocatori a disposizione di Lasagni per la trasferta sul campo dell'Osteria Grande. Ritornano Gentili e Traini, fermo per una botta nel derby con il Santarcangelo, anche se entrambi partiranno dalla panchina. Lasagni schiererà il 4-2-3-1: Munari; Miletta, Cuomo, Tesse, Diallo; Papa, Lombardi; Mhilli, Stirpe, Cestra; Agogo (A disp.: Mastrogiacomo, Di Martino, Traini, Gentili). All.: Lasagni.