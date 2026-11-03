Rimini, alla Biblioteca Gambalunga il romanzo storico di Luca Micheli sul Montefeltro

Venerdì 6 novembre la presentazione di "La guerra dei Bastardi. I signori del Montefeltro"

Luca Micheli presenta La guerra dei Bastardi. I signori del Montefeltro alla Biblioteca Gambalunga. Venerdì 6 novembre 2026, alle ore 17.30, nella Sala della Cineteca, l’autore sarà in dialogo con Lorenzo Valenti per raccontare il suo nuovo romanzo storico, pubblicato da Il Ponte Vecchio. La presentazione inaugura il programma di novembre-dicembre della rassegna Libri da queste parti.

Un viaggio nel cuore del Quattrocento, tra guerre di potere, faide dinastiche, complotti e legami impossibili, l’autore accompagnerà il pubblico alla scoperta di una vicenda ambientata in un Montefeltro inquieto e lacerato dai conflitti, dove la lotta per il predominio tra le signorie italiane si intreccia con rivalità familiari, tradimenti e segreti destinati a mettere a rischio la sopravvivenza stessa di una casata.

Siamo nel XV secolo. Mentre le signorie combattono per estendere il proprio potere e le truppe mercenarie devastano campagne e villaggi, la storica rivalità tra Malatesta e Montefeltro alimenta un clima di violenza e sospetto. In questo scenario si muove la famiglia Carpegna, minacciata da un nemico invisibile che agisce nell’ombra.

Alessandro, orfano di umili origini cresciuto dal conte Francesco di Carpegna, si troverà a lottare per difendere la famiglia che lo ha accolto, affrontando intrighi e pericoli che lo condurranno sulle tracce di Beatrice, una giovane donna accusata di stregoneria e custode di un passato oscuro. I loro destini si intrecciano in una storia in cui la lealtà può trasformarsi in una condanna e ogni scelta comporta un prezzo da pagare.

Attraverso le vicende dei suoi protagonisti, La guerra dei Bastardi. I signori del Montefeltro esplora un'epoca segnata dall’instabilità politica e dalla brutalità dei conflitti, restituendo al lettore un mondo in cui le ambizioni delle grandi famiglie si scontrano con le fragilità individuali, e dove la sopravvivenza richiede di misurarsi con segreti, appartenenze e scelte senza ritorno.

La presentazione sarà l’occasione per approfondire con Luca Micheli la genesi del romanzo, il rapporto tra storia e narrazione e la ricostruzione di un territorio, il Montefeltro, in cui le vicende delle casate nobiliari si intrecciano con le tensioni e le trasformazioni dell’Italia rinascimentale.

Luca Micheli è nato a Rimini nel 1976, vive a Novafeltria ed è cresciuto a Gattara, piccola frazione del comune di Casteldelci. Docente di scuola secondaria, coltiva da sempre una profonda passione per la storia locale, che lo ha portato a condurre ricerche sull’antica contea di Gattara, sul Montefeltro e sull’Alta Valmarecchia. Nel 2025 ha pubblicato sulla rivista «Ariminum» l’articolo Tracce dell’affresco perduto della chiesa di Gattara, frutto di un’indagine storica e documentale. Cura inoltre le pagine social “Gattara” e “Montefeltro terra di confine”, dedicate alla valorizzazione della memoria storica del territorio. La guerra dei bastardi. I signori del Montefeltro è il suo primo romanzo storico.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili