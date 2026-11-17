Rimini, alla Gambalunga la storia delle undici ragazze che sfidarono il mare in tempesta

Domani Daniela Donati presenta il romanzo “Le ragazze della Reginella”, dedicato all'impresa di un gruppo di giovani donne di Marotta durante la Grande Guerra. Incontro alle 17.30 nella Sala della Cineteca

Undici ragazze, una barca a remi e il mare Adriatico in tempesta. È una storia di coraggio rimasta a lungo ai margini della memoria quella che Daniela Donati porta alla Biblioteca Gambalunga con il suo nuovo romanzo storico, “Le ragazze della Reginella. Donne, mare e guerra in Adriatico”, pubblicato da Nutrimenti.

La presentazione è in programma mercoledì 18 novembre alle 17.30 nella Sala della Cineteca. L'autrice dialogherà con Daniele Celli per raccontare una vicenda realmente accaduta nel novembre del 1917, quando un gruppo di giovanissime abitanti di Marotta intervenne per soccorrere l'equipaggio di un'imbarcazione della Regia Marina in difficoltà. Il racconto prende avvio due anni prima, nel 1915, con l'arrivo a Marotta di Carlo, pescatore e suonatore di mandolino, e della sua barca Lucetta. Il suo progetto è trasformarla in una lancia a remi da competizione, con l'ambizione di partecipare alle Olimpiadi di Berlino del 1918. Inizialmente accolto con diffidenza dagli abitanti del borgo, il progetto finisce per coinvolgere l'intera comunità, soprattutto dopo il salvataggio di una bambina. La barca diventa così un simbolo di unione e speranza.

La guerra, però, cambia i programmi. Con la partenza degli uomini dell'equipaggio per il fronte e la disfatta di Caporetto, il sogno sembra destinato a finire. La lancia, ribattezzata Reginella, rimane abbandonata sulla spiaggia. La svolta arriva il 16 novembre 1917, quando una violenta tempesta sorprende due monitori della Marina diretti ad Ancona. Uno dei pontoni militari si arena al largo di Marotta. A quel punto undici ragazze del paese decidono di intervenire: salgono sulla Reginella, affrontano il mare agitato e raggiungono l'imbarcazione portando viveri, coperte e medicinali. Riescono ad agganciare il pontone e a mettere in salvo i marinai. Per quell'impresa riceveranno la Medaglia di Bronzo al Valor Militare.

Il romanzo restituisce spazio alla loro storia e a un episodio di solidarietà e coraggio femminile consumato durante il conflitto, riportandolo all'attenzione dei lettori. Nata a Rimini nel 1954, Daniela Donati è stata insegnante di lettere e ha pubblicato diversi libri per ragazzi, tra cui “Il Grande Puf”, vincitore del Mondadori Junior Award nella categoria Teenager, e “L'alzabambini”, finalista al concorso Il Battello a Vapore. È autrice anche del romanzo per adulti “Ginostra” e si occupa di formazione nell'ambito della lettura e della scrittura.

L'ingresso alla presentazione è libero fino a esaurimento dei posti. Al termine sarà possibile acquistare il libro e chiedere una copia autografata dall'autrice. La rassegna proseguirà alla Gambalunga con altri appuntamenti: venerdì 20 novembre Maria Cristina Ballestracci e Giovanna Greco presenteranno “Oltrepassi 201”, accompagnato dalla proiezione del docufilm; martedì 1 dicembre sarà la volta di Federica Piersimoni con “Ciao Rimini”; venerdì 4 dicembre Nicola Gambetti e Maurizio Bonora presenteranno “Io Rimini...a marina”. Mercoledì 9 dicembre, infine, Fabio e Donatella Fellini racconteranno la storia di famiglia nel volume “Il panificio Fellini”.