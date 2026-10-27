Rimini amplia la rete dei Nodi Territoriali di Salute: quattro nuove sedi nei quartieri

Dopo i primi quattro presidi attivi dal giugno 2025, aprono Nord Mare, Santa Giustina, Colonnella e Lagomaggio

Dopo l'attivazione dei primi quattro Nodi Territoriali di Salute, il Comune di Rimini prosegue il percorso di sviluppo della rete cittadina dei NoTe/S, un modello innovativo di prossimità che integra servizi sociali, sanitari e risorse della comunità per portare la salute sempre più vicino alle persone e ai territori. I Nodi Territoriali di Salute rappresentano presidi di quartiere nati per favorire una maggiore integrazione tra politiche sociali, sanitarie e di comunità, in linea con gli indirizzi della sanità territoriale e con il rafforzamento dei servizi di prossimità. Si configurano come punti di riferimento accessibili ai cittadini per l'ascolto dei bisogni, l'orientamento ai servizi e il raccordo tra le diverse risposte presenti sul territorio.

Nei Nodi operano in modo integrato professionisti dell'ambito sociale e sanitario, tra cui assistenti sociali, infermieri di famiglia e comunità, psicologi di comunità, operatori della salute pubblica, operatori di quartiere e operatori socio-sanitari, che collaborano per offrire risposte coordinate e personalizzate, valorizzando il lavoro di rete con il Terzo Settore e le realtà attive sul territorio. L'attività dei Nodi si sviluppa attorno a quattro funzioni principali: l'ascolto e l'orientamento delle persone verso i servizi e le opportunità presenti sul territorio; la presa in carico integrata dei bisogni complessi attraverso la collaborazione tra professionisti sociali e sanitari; la realizzazione di attività di prevenzione e promozione della salute rivolte alla cittadinanza; la promozione della partecipazione comunitaria e delle reti di vicinato, attraverso percorsi di coinvolgimento, coprogettazione e attivazione delle risorse del territorio. Attraverso il lavoro congiunto di Comune di Rimini, Azienda USL della Romagna, associazioni, enti del Terzo Settore e realtà locali, i Nodi contribuiscono a costruire percorsi integrati di supporto alle persone e alle famiglie, favorendo una presa in carico più efficace delle situazioni di fragilità e promuovendo il benessere della comunità nel suo complesso. L'attivazione dei nuovi Nodi è stata accompagnata da interventi di manutenzione, ristrutturazione e adeguamento funzionale degli spazi individuati, che hanno consentito la riqualificazione di immobili di proprietà pubblica e la loro restituzione alla comunità come luoghi dedicati alla salute, alla partecipazione e alla coesione sociale. Gli interventi realizzati hanno permesso di migliorare l'accessibilità, la fruibilità e la qualità degli ambienti, valorizzando il patrimonio pubblico e rafforzando la presenza di servizi di prossimità nei quartieri.

Accanto alla funzione di connessione con i servizi, i Nodi Territoriali di Salute operano infatti come spazi di partecipazione e attivazione territoriale, nei quali cittadini, associazioni e istituzioni possono confrontarsi, condividere bisogni e progettare iniziative finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, all'inclusione sociale e al rafforzamento delle reti di vicinato. Attualmente sono già attivi quattro Nodi Territoriali di Salute nelle zone del Centro Storico, Sud Mare, Marecchiese e Sud Monte (con sedi rispettivamente in via Gambalunga 106, viale Locatelli 11, via Perticara 11 e via Bidente 1/P), operativi dal giugno 2025, che costituiscono la base della rete cittadina. Con l'apertura dei nuovi presidi di Nord Mare, Colonnella, Lagomaggio e Santa Giustina il progetto compie un ulteriore passo avanti verso la costruzione di una rete capillare in grado di raggiungere l'intero territorio comunale.

Le inaugurazioni saranno l'occasione per presentare alla cittadinanza le attività dei nuovi Nodi, incontrare i residenti e avviare il lavoro di rete con le risorse presenti nei quartieri.

Calendario delle inaugurazioni

Mercoledì 28 ottobre ore 18 NoTeS Nord Mare - via Mazzini, 22 - Viserba

Mercoledì 4 novembre ore 18 NoTeS Nord Monte - via Montiano, 14 - Santa Giustina -

Martedì 10 novembre ore 18,30 NoTeS Colonnella - via Giuliano da Rimini 8/A -

Martedì 17 novembre ore 18 - NoTeS Lagomaggio - via Pintor 7/b

Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza e vedranno la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni, dei servizi territoriali, delle associazioni e delle realtà locali coinvolte nel progetto.

Con l'estensione della rete dei Nodi Territoriali di Salute, il Comune di Rimini conferma il proprio impegno nel promuovere un modello di welfare di prossimità capace di integrare servizi, comunità e partecipazione, rafforzando la capacità dei quartieri di rispondere ai bisogni delle persone e di generare opportunità di salute e benessere per tutti.



