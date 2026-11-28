Rimini, annata agraria 2026: l’olivicoltura riparte con un +160%, ma il caldo pesa

La produzione di olive raggiunge 40mila quintali dopo il crollo dello scorso anno. In provincia le aziende agricole attive scendono a 2.228, mentre il biologico supera il 30% della superficie agricola

Quarantamila quintali di olive raccolte, dopo una stagione che aveva messo in ginocchio il settore. È il dato più significativo dell’annata agraria 2026 nel Riminese, dove la produzione olivicola torna a crescere del 160% rispetto al 2025. Il quadro emerge dalla 40ª edizione dell’Annata agraria di Cia-Agricoltori Italiani Romagna, presentata il 27 novembre, che restituisce una fotografia di un’agricoltura in ripresa in alcuni comparti, ma sempre più esposta agli effetti del clima.

Il 2026 è stato l’anno agrario più caldo mai registrato in Romagna, con temperature medie superiori di circa 1,9 gradi rispetto alla norma. Anche l’estate ha superato il record del 2003. Le precipitazioni sono state inferiori del 21,1% rispetto alla media, con 557,6 millimetri contro i 706,8 attesi. Le piogge scarse in primavera, a giugno e nella prima parte dell’autunno si sono alternate a episodi intensi e localizzati, aumentando il fabbisogno irriguo e causando stress termico, scottature sui frutti e maturazioni anticipate. Per le aziende, il clima si è tradotto in maggiori costi, aggravati dal prezzo dell’energia e del gasolio agricolo.

Al 30 settembre le imprese attive nei settori agricoltura, silvicoltura e pesca erano 2.228, l’1,1% in meno rispetto al 2025. Le aziende femminili sono 477, in calo dell’1%, mentre quelle giovanili salgono a 92, con un incremento dell’8,2%. Sul fronte olivicolo, la superficie resta stabile a 1.708 ettari, di cui 1.700 in produzione. La raccolta prevista è di 40.001 quintali, contro i 15.300 dello scorso anno, con una resa media di 23,53 quintali per ettaro, rispetto ai 9 del 2025. In Romagna la resa in olio si attesta tra il 13 e il 14%, con una qualità complessiva giudicata molto elevata. Per il territorio, l’olivicoltura resta legata anche alla Dop Colline di Romagna, condivisa con Forlì-Cesena.

La viticoltura ha dovuto fare i conti con la maturazione accelerata delle uve e vendemmie anticipate anche di due o tre settimane. Le uve si sono presentate generalmente sane e con gradazioni zuccherine elevate, ma il caldo ha complicato l’equilibrio tra zuccheri e acidità. Nel Riminese, tra le varietà raccolte c’è il Grechetto Gentile, destinato alla Rebola, una delle espressioni più riconoscibili della produzione locale. Per contenere gli effetti delle alte temperature, la vendemmia è stata organizzata soprattutto nelle prime ore del mattino.

Anche i cereali hanno registrato un miglioramento delle rese rispetto al 2025, con raccolti generalmente sani e di buon peso specifico. Restano però criticità sul tenore proteico, soprattutto per il frumento duro. Nel Riminese l’orzo ha avuto un andamento meno favorevole rispetto alle altre province romagnole, mentre il mais ha segnato una crescita. Sul fronte dei prezzi all’origine, invece, la situazione è difficile: pesche e nettarine hanno perso circa il 34%, albicocche e ciliegie il 23%, susine il 25% e pere il 28%, con conseguenze sulla redditività delle aziende.

Nel comparto zootecnico riminese cresce il numero dei capi avicoli, da 1,87 a 2,44 milioni, nonostante il calo degli allevamenti. Anche i suini aumentano, da 6.202 a 6.996, mentre le aziende scendono da 269 a 118, segno di una maggiore concentrazione degli animali in un numero più ristretto di strutture. In crescita anche l’apicoltura professionale: gli apicoltori censiti passano da 110 a 429, gli apiari da 551 a 994 e gli alveari da 6.486 a 8.569. Di questi, 3.020 sono biologici, il dato più alto in Romagna per incidenza.

Il biologico rappresenta una parte importante dell’agricoltura provinciale: nel 2025 erano 10.064 gli ettari coltivati con metodo biologico o in conversione, pari al 30,4% della superficie agricola utilizzata. Sono inoltre 72 le aziende che allevano almeno una specie con metodo biologico, rispetto alle 61 dell’anno precedente.

Stabili, infine, le aziende agrituristiche, che sono 69. Di queste, 38 offrono sia ospitalità sia ristorazione, con oltre 4.900 pasti annui per azienda attiva. Il sistema dispone di 613 posti letto e 15 piazzole, mentre 30 strutture propongono attività sportive, 13 attività culturali e 10 attività didattiche. Sei aziende sono inoltre dedicate all’enoturismo.