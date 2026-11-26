Dibattito sul commercio Rimini, Ariminensis: "Troppi minimarket e bazar, così si svaluta l'offerta commerciale"

L'associazione chiede al Comune dati su aperture e chiusure degli esercizi e interventi per rilanciare i viali delle Regine. Appello anche ad albergatori e associazioni di categoria per valorizzare le attività locali e le botteghe di quartiere

L'associazione Ariminensis, in una nota, interviene sul tema del commercio a Rimini, evidenziando l'eccessiva presenza di minimarket e bazar lungo la costa, da Torre Pedrera a Miramare, fatto che svaluta l'offerta commerciale, in termini qualitativi. "Un albergatore - scrive l'associazione - che rinnova camere e servizi investe di tasca propria per dare agli ospiti un motivo per scegliere Rimini. Poi l’ospite esce, percorre qualche isolato dei viali delle Regine e ritrova, vetrina dopo vetrina, lo stesso assortimento. Che cosa lo invita a fermarsi? E che cosa troverà, proprio qui, che gli ricordi Rimini quando tornerà a casa?". L'associazione chiede lumi al Comune, con tre richieste: " Pubblicare i dati degli ultimi cinque anni su aperture, chiusure e cambi di gestione lungo la costa, distinti per zona e tipo di attività. Vogliamo capire dove l’offerta si sta concentrando e quali servizi stanno venendo a mancare. Indicare interventi e scadenze per gli hub di prossimità di Marina Centro e Regina Elena, già riconosciuti dalla Regione. Il primo impegno deve essere chiaro per chi lavora su quei viali. Quali iniziative partiranno prima della prossima stagione estiva? Dare continuità ai controlli sull’esposizione delle merci e sulla tenuta esterna dei locali, applicando gli stessi criteri a tutti e pubblicando i risultati complessivi". Poi sono coinvolti anche le associazioni di categoria e gli albergatori. Alle prime viene chiesto, assieme al Comune, di far incontrare chi vorrebbe aprire una bottega, un laboratorio, un servizio di quartiere, e chi invece ha uno spazio sfitto. Agli albergatori viene chiesto di preparare una sorta di guida di quartiere da mettere a disposizione nelle reception, con indirizzi, prodotti e orari delle attività locali. "Chi oggi tiene aperta una bottega merita di essere conosciuto. E quando un ospite domanda Dove trovo qualcosa di riminese?, la risposta più bella che un albergatore possa dargli è anche la più semplice. Qui, a due passi".