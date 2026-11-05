Contro la violenza di genere Rimini, aumentano vittime assistite da Rompi il Silenzio. Tornano le iniziative di Donne Coraggio

Saranno oltre venti gli appuntamenti a Rimini per celebrare, nel mese di novembre, il giorno contro la violenza alle donne

Oltre venti appuntamenti tra incontri, spettacoli, convegni, camminate, cinema, formazione e sensibilizzazione animeranno il mese di novembre in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Torna anche quest'anno "Donne Coraggio!", il calendario di iniziative promosso dal Comune di Rimini insieme alle associazioni, agli enti, alle istituzioni culturali, agli istituti scolastici e alle realtà del territorio da anni impegnate nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile contro le donne. "Un programma - spiega l'amministrazione comunale - che unisce approfondimento culturale, prevenzione, formazione, educazione e sostegno concreto, con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione su un fenomeno che continua a manifestarsi in forme diverse e che richiede una risposta collettiva e permanente da parte della comunità".

Il calendario 2026 propone momenti di riflessione e confronto dedicati a diversi aspetti della violenza di genere e delle disuguaglianze, dal linguaggio alla cultura, dal consenso alle nuove tecnologie, dal lavoro alla rappresentazione dei ruoli di genere. Tra gli ospiti figurano la sociolinguista Vera Gheno, il professore emerito Marzio Barbagli, la docente Donata Horak, l'antropologo Mario Turci, la criminologa forense Simonetta Molinari e l'attrice Cinzia Spanò. Non mancheranno gli eventi aperti alla cittadinanza, come la camminata e corsa sportiva "La Sgambatella", la camminata "È per te. Rimini in cammino contro la violenza sulle donne", gli spettacoli teatrali, le proiezioni cinematografiche, i percorsi urbani immersivi e gli incontri pubblici promossi dalle numerose associazioni coinvolte. Per tutto il mese di novembre proseguirà inoltre la campagna di sensibilizzazione "Rinascere. Che gusto c'è? Riscoprire la vita dopo una violenza", promossa dal Centro Antiviolenza Rompi il Silenzio, mentre il 25 novembre Castel Sismondo sarà illuminato di arancione nell'ambito della campagna internazionale Orange the World, simbolo dell'impegno della città contro ogni forma di violenza sulle donne.