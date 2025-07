Rimini: fiamme dal cofano, il conducente scende al volo e si salva

Un 30enne ha abbandonato appena in tempo la sua Alfa Romeo 33 prima che venisse distrutta

Un'Alfa Romeo 33 guidata da un 30enne ha preso improvvisamente fuoco durante la marcia. E' accaduto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 19 giugno, a Rimini. Il mezzo procedeva in direzione Riccione quando, all'altezza della rotonda Valentini, il 33enne ha visto prima il fumo nell'abitacolo, poi le fiamme. Ha fatto in tempo a svoltare in via Cerasolo, una strada chiusa, e ad abbandonare il mezzo prima che le fiamme lo distruggessero.



Sul posto i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'auto.