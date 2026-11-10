Rimini, blackout nella zona del Colosseo: senza corrente Ausl, Inps e aree limitrofe

L’interruzione dell’energia elettrica è in corso dalle 12 di oggi, martedì 10 novembre

Dalle ore 12 di oggi, martedì 10 novembre, un’interruzione della corrente elettrica sta interessando la zona del Colosseo di Rimini, dove si trovano gli uffici dell’Ausl e dell’ex Agenzia del Territorio, la sede dell’Inps e le aree limitrofe.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area intorno alla cabina Enel, insieme ai tecnici della società elettrica impegnati nelle verifiche.

Al momento, l’erogazione dell’energia elettrica non è ancora stata ripristinata.