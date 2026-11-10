Rimini, blackout nella zona del Colosseo: senza corrente Ausl, Inps e aree limitrofe
L’interruzione dell’energia elettrica è in corso dalle 12 di oggi, martedì 10 novembre
A cura di Redazione
10 novembre 2026 15:33
Dalle ore 12 di oggi, martedì 10 novembre, un’interruzione della corrente elettrica sta interessando la zona del Colosseo di Rimini, dove si trovano gli uffici dell’Ausl e dell’ex Agenzia del Territorio, la sede dell’Inps e le aree limitrofe.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area intorno alla cabina Enel, insieme ai tecnici della società elettrica impegnati nelle verifiche.
Al momento, l’erogazione dell’energia elettrica non è ancora stata ripristinata.