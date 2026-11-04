Incidente sul marciapiede Rimini, cade al mercato per una buca: il Comune risarcisce 9mila euro

La caduta in via IV Novembre a causa di un ciottolo mancante

Una donna di 51 anni era caduta il 13 gennaio 2021 in via IV Novembre, durante il mercato settimanale, a causa di un ciottolo mancante nella pavimentazione. Il Tribunale di Rimini ha riconosciuto la responsabilità del Comune, condannandolo a versare circa 9mila euro di risarcimento, oltre interessi e rivalutazione.

Secondo la giudice Serena Bordoni Marostica, il dissesto era poco visibile e la donna non avrebbe potuto evitare la caduta neppure prestando la normale attenzione. La 51enne ha riportato lesioni con 65 giorni di invalidità temporanea e postumi permanenti quantificati nel 4%. Riconosciute anche 1.200 euro di spese mediche.