Rimini celebra la Giornata mondiale dell’Enoturismo

Domani torna l’appuntamento dedicato al turismo del vino. Al centro il patrimonio enogastronomico e le eccellenze del territorio

Il vino come porta d’ingresso per conoscere un territorio, le sue tradizioni e la sua storia. Domenica si celebra la Giornata mondiale dell’Enoturismo, iniziativa promossa dalla rete europea RECEVIN insieme alle associazioni nazionali delle Città del Vino. Anche Rimini partecipa alla ricorrenza, che punta a dare visibilità alle attività legate al turismo del vino e alle realtà che fanno parte della rete.

La manifestazione è nata nel 2009 come appuntamento europeo. Dal 2019, grazie alla collaborazione con AMETUR, l’Associazione mondiale dell’Enoturismo, ha assunto una dimensione internazionale, coinvolgendo oggi oltre 600 territori tra Europa, America Latina e altri continenti.

La giornata si celebra ogni anno la seconda domenica di novembre, in un periodo che coincide con la Festa di San Martino e la conclusione della svinatura. L’obiettivo è mettere in evidenza il legame tra produzione vinicola, cultura e turismo, attraverso iniziative organizzate nei territori aderenti. Secondo i dati riportati nel materiale diffuso per l’edizione 2026, l’enoturismo genera un fatturato diretto globale stimato in oltre 50 miliardi di euro. Italia, Francia e Spagna sono indicate tra i principali mercati del settore.