Rimini, comunicazione e intelligenza artificiale: la sfida della creatività

Martedì 1° dicembre al Cinema Fulgor un incontro organizzato da CNA Giovani Imprenditori e CNA Professioni per capire come usare le nuove tecnologie senza perdere originalità e capacità di distinguersi

L'intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui le imprese comunicano, si fanno conoscere e si rivolgono ai propri clienti. Oggi bastano pochi secondi per creare testi, immagini e contenuti che fino a qualche anno fa richiedevano molto più tempo e lavoro. Ma se tutti utilizzano gli stessi strumenti e le stesse formule, il rischio è che tutti finiscano per comunicare allo stesso modo. Come può allora un'impresa distinguersi, farsi riconoscere e attirare l'attenzione delle persone? E quale spazio rimane alla creatività e alle idee originali?

Sono alcune delle domande al centro di “La Creatività si Racconta: comunicazione, innovazione e intelligenza artificiale”, l'iniziativa organizzata da CNA Giovani Imprenditori e CNA Professioni Rimini, in programma martedì 1° dicembre, dalle 17.30 alle 19, al Cinema Fulgor di Rimini. Un appuntamento gratuito, rivolto a imprenditori, professionisti, comunicatori, studenti e a chiunque voglia capire meglio come utilizzare le nuove tecnologie senza perdere ciò che rende unica un'attività: le idee, l'esperienza e la capacità di parlare alle persone.

A confrontarsi su questi temi saranno tre esperti del mondo della comunicazione, della creatività e della tecnologia, che porteranno esperienze e punti di vista differenti. Davide Bertozzi, copywriter, direttore creativo e autore, interverrà sul tema “Per scrivere e comunicare meglio”, spiegando perché tante aziende, pur investendo nella comunicazione, finiscono spesso per utilizzare messaggi tutti uguali, poco originali e incapaci di catturare l'attenzione. Il suo intervento sarà dedicato all'importanza di trovare idee nuove, scegliere le parole giuste e avere anche il coraggio di uscire dagli schemi, soprattutto in un periodo in cui produrre contenuti è diventato sempre più facile.

Sabrina Rocchi, CEO di Meraveja e co-founder di V-Labs, proporrà invece l'intervento “La comunicazione nasce dalla contaminazione. AI: prove pratiche di empatia”. Al centro della sua riflessione ci sarà il rapporto tra tecnologia e sensibilità umana. L'intelligenza artificiale può aiutare a lavorare più velocemente e offrire nuove possibilità, ma per costruire una comunicazione che rimanga impressa nelle persone servono anche cultura, immaginazione e capacità di comprenderne bisogni ed emozioni. Non basta quindi produrre un messaggio efficace dal punto di vista tecnico: bisogna riuscire a creare un legame con chi lo riceve.

A completare il confronto sarà Mateusz Miroslaw Lis, ML & AI Engineer, fondatore del laboratorio Orkidee e docente universitario, con l'intervento “Simulare il consumatore”. Lis illustrerà come l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata per studiare le possibili reazioni dei clienti, mettere alla prova campagne pubblicitarie e aiutare le aziende a scegliere come investire le proprie risorse. Strumenti che possono rivelarsi particolarmente utili anche per le piccole realtà imprenditoriali, purché le informazioni ottenute vengano valutate e interpretate dalle persone, alle quali spetta comunque la decisione finale.

L’obiettivo di CNA Giovani Imprenditori e CNA Professioni Rimini è quello di offrire un'occasione concreta di confronto su un cambiamento che riguarda ormai tutte le attività economiche, dalle aziende più strutturate ai piccoli negozi, dagli artigiani ai liberi professionisti. L'intelligenza artificiale può rappresentare un aiuto importante per risparmiare tempo, organizzare il lavoro e raggiungere nuovi clienti, ma non può sostituire completamente l'esperienza, la conoscenza del proprio mestiere e la capacità di capire cosa cercano davvero le persone.

Per un'impresa, soprattutto se di piccole dimensioni, farsi riconoscere e mantenere un rapporto diretto con i clienti resta fondamentale. Il rischio, affidandosi soltanto a strumenti automatici, è perdere proprio quelle caratteristiche che la rendono diversa dalle altre. Il confronto al Cinema Fulgor partirà quindi da un principio semplice: la tecnologia deve essere al servizio delle idee e non il contrario.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati. Per prendere parte all'incontro è obbligatoria la prenotazione attraverso il modulo di iscrizione dedicato, fino a esaurimento dei posti disponibili.