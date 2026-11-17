Rimini, dalla riqualificazione del porto alla nuova Casa della Comunità: avanzano i progetti per la città

La V Commissione dà parere favorevole alla variazione di bilancio 2026-2028 e al progetto del presidio sanitario di Rimini Nord

Un pacchetto di interventi che guarda al porto, allo sport, alla viabilità e al verde pubblico, accompagnato da un nuovo passo verso il rafforzamento dei servizi sanitari di prossimità nella zona nord della città con la nuova Casa della Comunità. Sono diversi i provvedimenti che ieri hanno ricevuto parere favorevole dalla V Commissione consiliare permanente, riunita in modalità telematica in videoconferenza.

Il primo riguarda la proposta alla variazione al bilancio di previsione 2026/2028, con le relative modifiche al Documento unico di programmazione, l'applicazione dell'avanzo e il finanziamento dei debiti fuori bilancio. Sul fronte della parte corrente, per le annualità 2026, 2027 e 2028 la manovra interviene a partire dall'andamento dell'imposta di soggiorno. I dati dei primi nove mesi del 2026 mostrano infatti un gettito in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e sulla base di questo andamento si ritiene possibile prevedere una maggiore entrata di 200mila euro rispetto allo stanziamento assestato di 14,8 milioni. A questa si aggiungono circa 92mila euro di maggiori entrate derivanti dal recupero dell'evasione della stessa imposta.

Sul versante degli investimenti, la manovra in conto capitale per il 2026 destina risorse a una serie di interventi diffusi sul territorio. La voce più consistente, pari a 500mila euro, riguarda la rimozione e la pulizia dei natanti sommersi nel porto canale di Rimini, seguita dai 250mila euro per l'adeguamento del palasport Flaminio, che servono per adeguare l'impianto sportivo al prossimo campionato sulla base degli standard minimi richiesti dalla lega per la riorganizzazione delle sedute/tribune, per aumentare la capienza degli spettatori e per garantire le condizioni di sicurezza e pubblica incolumità si implementerà il sistema di videosorveglianza. Cento mila euro sono previsti per le opere propedeutiche allo sfondamento di via Lago Margherita a Torre Pedrera e altrettanti per gli interventi straordinari sul verde pubblico. Completano il quadro 60mila euro per l'impianto semaforico tra via Santa Cristina, via Mirandola e via Carpi, 60mila euro per l'apparato dunale del Parco del mare nel tratto 7bis e altrettanti destinati al mercato centrale coperto. Sul fronte degli impianti sportivi e delle sedi decentrate, 30mila euro andranno allo stadio Romeo Neri, in parte utilizzati per la sostituzione dell'impianto audio e 6.500 euro alla sede di Corpolò.

Parere favorevole anche per un’altra proposta deliberativa, che approva il protocollo d'intesa tra il Comune di Rimini e l'Azienda USL della Romagna per la realizzazione della nuova Casa della Comunità di Rimini Nord. Il progetto si inserisce nel programma di potenziamento dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria del territorio e nella strategia "Rimini Salute Unica - One Health", e prevede un nuovo presidio in via Padre Igino Lega, su un'area comunale di 11.089 metri quadrati individuata insieme all'Azienda sanitaria.

La struttura vuole diventare un riferimento per i residenti della zona nord, con un accesso più semplice e integrato ai servizi sanitari e sociali e una particolare attenzione alle persone con patologie croniche o in condizioni di fragilità.

Tra i servizi previsti figurano un punto unico di accesso, l'assistenza primaria con continuità assistenziale sulle 24 ore, il lavoro coordinato di medici di famiglia, pediatri, infermieri di comunità e assistenti sociali, oltre ad attività di prevenzione, percorsi multidisciplinari, supporto alla domiciliarità e telemedicina, con il coinvolgimento di associazioni e realtà del territorio.

Entrambe le proposte passano ora al Consiglio comunale per l'esame definitivo.