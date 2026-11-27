Enogastronomia Rimini Doc, nel 2027 collaborazione con Armando Castagno: eventi anche a Milano e Roma

Presenti anche gli assessori Kristian Gianfreda e Roberta Frisoni

Un'assemblea molto partecipata, a tratti emozionante, quella del gruppo di vignaioli Rimini Doc, che si è svolta giovedì 26 novembre nella splendida cornice di Santa Maria ad Nives.

Presenti tutte le cantine del gruppo, che hanno potuto fare il punto sullo stato di avanzamento dei progetti e sulle attività portate avanti nel corso del 2026.

Tra i relatori anche l'assessora al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Roberta Frisoni, e l'assessore del Comune di Rimini con delega alla Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, Kristian Gianfreda.

Sono stati 19 gli eventi ai quali Rimini Doc ha partecipato da marzo a novembre, sia a livello territoriale sia nazionale. A questi si aggiungono 3.339 bottiglie acquistate dai produttori per gli eventi o da soggetti esterni attraverso il gruppo. Il bilancio economico è positivo, tanto che i produttori hanno dovuto versare soltanto metà della rata inizialmente prevista. Di alto livello anche l'attività di comunicazione, che ha raggiunto alcuni dei suoi momenti più significativi con la presenza a Vinitaly 2026 a Verona, a Routes 2026 a Rimini e al MotoGP di Misano.

Punto centrale della serata è stato l'annuncio della collaborazione con Armando Castagno per tutto il 2027.

Castagno è uno dei personaggi più conosciuti del mondo enologico. Docente di Storia dell'arte e Gastronomia presso l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e la Treccani Accademia, scrive da 25 anni di vino, occupandosi delle più importanti aree enologiche del mondo. È inoltre autore del pluripremiato volume "Borgogna – Le vigne della Côte d'Or". Sarà lui a studiare le cantine e il terroir dei protagonisti di Rimini Doc.

"Con Armando Castagno c'è un salto di qualità territoriale – dichiara Massimo Lorenzi, coordinatore di Rimini Doc –. Se professionisti di questo calibro accettano l'incarico, significa che credono nel territorio. Sarà, come sempre, un'operazione che mette i produttori al centro: Castagno visiterà le cantine, assaggerà i vini e studierà il territorio anche nelle sue sfaccettature artistiche, confrontandosi con i titolari delle aziende.

Sarà un percorso di crescita che nel 2027 toccherà diverse città, con eventi a Rimini, Milano e Roma.

Il valore di Rimini Doc è sotto gli occhi di tutti. I produttori hanno svolto un grande lavoro sul piano qualitativo e, anche in vista della presenza di Castagno, abbiamo deciso di chiudere le adesioni al progetto per il 2027. La qualità di chi ne fa già parte, frutto del lavoro di questi sei anni, e la capacità di affrontare percorsi condivisi sono elementi troppo importanti. Chi ha scelto di rimanere fuori difficilmente sarebbe oggi in grado di colmare il divario qualitativo e di responsabilità".

La RiminiRebola è ormai entrata stabilmente nelle carte dei vini dei locali della Riviera, mentre il RiminiSangiovese sta percorrendo la stessa strada.

La bottiglia con il marchio RIMINI è diventata sinonimo di qualità, al punto che una Rebola presentata in una bottiglia priva di questo contrassegno appare ormai decisamente inusuale.