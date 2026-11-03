Tutela del mare Rimini e Livorno allargano il patto ambientale: entra anche Ancona

Al centro della collaborazione la difesa degli ecosistemi marini, l'erosione delle coste, la gestione delle risorse idriche e la blue economy sostenibile

Il patto per la tutela del mare, delle coste e delle risorse idriche firmato un anno fa a Ecomondo da Rimini e Livorno accoglie Ancona come primo nuovo Comune e si apre alle altre città di mare italiane. Questo pomeriggio (3 novembre) in fiera, all'Ocean Arena della Hall Est, si terrà un incontro dedicato al progetto, che si occupa di cambiamenti climatici, erosione costiera, intrusione salina, gestione delle acque e transizione verso una blue economy sostenibile. L'intesa era stata ideata su proposta del Comune di Livorno e sottoscritta il 5 novembre 2025 a Rimini, per mettere in relazione due territori affacciati su mari diversi, Adriatico e Tirreno, ma accomunati da problemi e obiettivi simili. Tra gli ambiti di lavoro ci sono la salvaguardia degli ecosistemi marini, la depurazione delle acque reflue e l'adattamento climatico. Il percorso si è intrecciato con la Biennale del Mare e dell'Acqua, ospitata a Livorno nel maggio 2025 e a Rimini nel giugno 2026. La novità è appunto un accordo integrativo che semplifica l'ingresso di altre amministrazioni. I Comuni interessati potranno proporre la propria adesione a Rimini e Livorno, che restano fondatori e coordinatori. Anche il tavolo tecnico si allargherà ai rappresentanti delle nuove città. "Il mare è una risorsa che appartiene a tutti i territori che lo vivono, e per questo va condotto insieme - sottolinea l'assessora Anna Montini -. Con l'ingresso di Ancona facciamo un passo concreto verso una rete di città capaci di condividere esperienze, progetti e opportunità. Il nostro obiettivo è difendere le coste, usare con attenzione l'acqua e costruire uno sviluppo blu che sia davvero sostenibile: una sfida ambiziosa, ma necessaria".