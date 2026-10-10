Rimini, ecco il Settebello: nell'anticipo battuto il Futball Cava Ronco (4-2)

Cicarevic apre le marcature su rigore, raddoppia Nava al 41. Il gol a inizio ripresa di Cicarevic sembra chiudere, nel finale uno-due dei locali e il poker di Piazze

Futball Cava Ronco - Rimini 2-4

FCR (4-2-3-1): De Gori - Sango, Bergamaschi, Lambertini, Marzocchi - Rabiti (27' st Franchini), Adams - Casadei (24' st Deskhaj), Zammarchi (1' st Di Novella), Boschi (10' st Piancastelli) - Martoni (18' st Parlanti). A disp.: Morgagni, Bartolini, Pascucci, Raggi. All.: Candeloro.

RIMINI (4-3-1-2): Roberto - Fabbri, Nava, Maggioli (15' st Bellavista), Carnesecchi - Pasquini (15' st Zannoni), De Angelis, Nisi (26' st Mwape) - Cicarevic (46' st Ciavatta) - Bertani (17' st Vitucci), Piazze. A disp.: Pollini, Magnanini, Ammora, Moricoli. All: Gadda

ARBITRO: Fundarotto di Trapani.

RETI: 23' pt Cicarevic (rig.), 41' pt Nava, 3' st Cicarevic, 32' st Parlanti, 39' st Adams, 43' st Piazze.

AMMONITI: Adams.

FORLÌ Il Rimini conquista la settima vittoria su sette in campionato, superando 4 a 2 il volenteroso Futball Cava Ronco Forlì, complicandosi un po' la vita nel finale. Candeloro, sostituto di Lanzoni sulla panchina dei forlivesi, schiera i suoi con il 4-2-3-1, arretrando Bergamaschi sulla linea difensiva, mentre Gadda è senza Carmona infortunato e Carlini influenzato: in attacco, con Piazze, c'è Bertani, il duo è supportato da Cicarevic. Il Futball Cava Ronco Forlì parte pressando alto, il Rimini impiega qualche minuto per prendere le misure. Al 15' Carnesecchi manda l'avviso: bolide di sinistro da fuori, De Gori tocca miracolosamente sulla traversa. La squadra di Gadda prende campo, sfiora il gol e lo trova al 23': tiro da fuori area di Pasquini, mano di Bergamaschi e rigore trasformato con sicurezza da Cicarevic. Il vantaggio permette al Rimini di gestire e ci vuole un bell'intervento di De Gori al 37' per evitare il gol di testa di Bertani. Gol che arriva al 42': su angolo Nava viene dimenticato e da due passi batte De Gori, sfruttando un tocco di petto di Piazze, che non era intenzionato a servirlo. Anche la sorte bacia un Rimini nettamente padrone del campo, che si distrae solo nel finale di tempo: al 45' Adams spreca da pochi passi, un minuto dopo Martoni salta Fabbri, ma Roberto respinge il tiro cross a mezz'altezza dell'attaccante locale. Nella ripresa Il Futball Cava Ronco inserisce un'altra punta, l'ex Sampierana Di Novella, e trova il primo corner, ma non fa tempo a pensare all'1-2 che il Rimini la chiude con il solito Cicarevic. A quel punto Candeloro fa un passo indietro, sostituendo sia Boschi che Martoni, per evitare l'imbarcata. I biancorossi riminesi però non forzano alla ricerca del gol e ne subiscono due nel finale di gara, a causa forse di un'eccessiva rilassatezza. Così ci pensa Piazze a firmare il 4-2, evitando brutte sorprese. Paradossalmente per il Futball Cava Ronco Forlì la reazione finale può essere la spinta per ripartire e risalire la china in classifica, per il Rimini un avviso: la superiorità è stata netta, ma la concentrazione non può abbassarsi mai.

LE ALTRE GARE Colpo del Massa Lombarda, che espugna il campo di San Mauro Pascoli. Sammaurese avanti al 10' con l'esperto Merlonghi, pari di Pirazzoli al 15'. Cangini al 21' riporta i locali avanti, ma nella parte finale della gara il Massa rimonta: al 79' segna Dall'Osso, all'87' il sigillo dell'ex Tropical Coriano Malo. L'Imolese rimane a -4 dal Rimini, superando 3-1 il Medicina Fossatone. Passano i giallorossi all'8' con Amaducci, pari di Gasperi al 14'. Battisti al 49' e Belcastro al 68' firmano la vittoria per i ragazzi di Antonioli.