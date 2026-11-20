Il commento di Giani Rimini Fiera, sindaco apre a nomine cda dopo elezioni amministrative. Lega soddisfatta

"Non pensiamo sia un taglio netto rispetto al metodo del valzer delle poltrone, ma segnale significativo"

Apertura del sindaco Jamil Sadegholvaad alle richieste del centrodestra di posticipare le nomine del Cda di Italian Exhibition Group, partecipata del Comune di Rimini, a una data successiva alle prossime elezioni amministrative. Soddisfatto Gilberto Giani, segretario della Lega, che parla di decisione saggia. "Non pensiamo che sia un taglio netto rispetto al navigato metodo del valzer delle poltrone che blinda i ruoli più importanti chiudendoli, come già accaduto, a soggetti esterni estranei al gotha politico della sinistra locale, tuttavia si tratta certamente di un segnale significativo, diretto a chi non sappiamo dirlo".

"Certo il sindaco non perde l’occasione per sviare l’attenzione confrontando una nomina locale, pur importante, a una nomina nazionale ben più significativa, quella del presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Ma comprendiamo anche le difficoltà politiche di Sadegholvaad che se dà un colpo al cerchio non può non dare un colpo anche alla botte. in questo caso il governo di centrodestra. Per onestà intellettuale, poi, non possiamo non riconoscere le capacità e l’equilibrio dell’attuale presidente Ieg Maurizio Ermeti. Chi vivrà, vedrà. Vogliamo tuttavia rassicurare il sindaco: la linea d’azione della Lega è sempre la medesima, a Roma come a Rimini. Ciò che conta sono i risultati”, le parole di Giani.