Rimini, il Comune acquista l'ex Tribunale di via Angherà per l'Università

Investimento da 7 milioni di euro per garantire una sede stabile al Campus, che conta circa 4.700 studenti

Un importante passo avanti per il potenziamento del polo universitario riminese attraverso la riorganizzazione delle sedi e il radicamento dell’Ateneo nel cuore della città. Dopo lo stanziamento delle risorse in bilancio approvato dal Consiglio Comunale, la V Commissione nella seduta di oggi ha espresso parere favorevole all’acquisto da parte dell’Amministrazione Comunale dell’immobile di via Angherà (ex Tribunale), oggi di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio e già da anni in locazione all’Alma Mater Studiorum per lo svolgimento delle attività didattiche.

Oltre a formalizzare l’acquisizione dell’immobile per un valore di 7 milione di euro, l’atto stabilisce la costituzione di un diritto d’uso della durata di trent’anni a favore dell’Università, che si farà carico della manutenzione ordinaria e straordinaria della sede per tutta la durata. L’Amministrazione inoltre, nell’ambito dell’accordo con Alma Mater, si riserverà la possibilità di richiedere occasionalmente l’utilizzo delle aule per iniziative pubbliche, previo accordo con l’Ateneo e compatibilmente con le esigenze delle attività universitarie.

L’investimento consentirà di garantire all’Università la disponibilità di spazi stabili e funzionali alle prospettive di crescita del Campus, consolidandone il radicamento nel centro storico e accompagnando lo sviluppo di una realtà che oggi conta circa 4.700 studenti, di cui il 70% fuori sede.

L’azione si inserisce nell’ambito di una più ampia riorganizzazione e funzionalizzazione delle sedi del polo riminese, che ha già visto l’accordo con UniRimini per l’acquisizione dell’immobile tra via Aponia e via Dante (ex Credit Agricole) concesso parzialmente in comodato d’uso gratuito al Campus e l’acquisizione da parte dell'Università di Palazzo Ruffi-Briolini, sede dal 2012 del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita e fino allo scorso anno in locazione. Contestualmente, con l’atto discusso oggi in Commissione, l’Amministrazione accoglie la retrocessione da parte dell’Università del diritto di uso attualmente in suo favore sull’immobile di Via Circonvallazione n. 57 (sede del Cup), con il conseguente riacquisto in piena proprietà al Comune di Rimini dell’immobile. Si formalizza così il superamento del precedente accordo sottoscritto con Università e Ausl che prevedeva la cessione in uso gratuito dell’edificio per ospitare, a seguito di importanti interventi di ristrutturazione, la nuova sede del dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita. Una soluzione ritenuta non più sostenibile per l’Ateneo, il cui superamento risponde anche alla volontà dell’Amministrazione di mantenere a ridosso del centro storico un polo di servizi sanitari punto di riferimento per i cittadini, come annunciato dal sindaco Jamil Sadegholvaad alcuni mesi fa.

“L’acquisizione dell’immobile di via Angherà è un investimento sul futuro della città e rientra in un percorso di riorganizzazione delle sedi orientato a rafforzare e dare maggiore stabilità al Campus riminese – sottolinea l’Amministrazione Comunale – Una strategia che consente all’Università di ridurre significativamente il peso delle locazioni passive, che a Rimini gravano percentualmente in maniera molto più pesante rispetto agli altri campus romagnoli, garantendo così stabilità e possibilità di prospettive al Campus e liberando risorse per potenziare l’attività didattica e i servizi a favore di studenti e personale universitario. Il radicamento delle sedi, l’ampliamento dei servizi a partire dalla ricerca e realizzazione di nuovi studentati, il rafforzamento del Tecnopolo, sono parte di una visione che riconosce la centralità dell'Università a Rimini. Lo sviluppo economico e sociale di un territorio passa dalla formazione, dalla ricerca e dalla capacità di offrire ai giovani opportunità per costruirsi un futuro e crescere insieme alla città che li accoglie. Temi e prospettive che saranno affrontati nel corso del consiglio comunale tematico il prossimo 3 dicembre, alla presenza del Rettore dell’Alma Mater Studiorum Giovanni Molari”